Potencia tu Marca con un Generador de Vídeos para Empresas
Acelera tu producción de vídeos con plantillas y escenas listas para usar, empoderando a las empresas para crear contenido de vídeo impresionante sin necesidad de experiencia en diseño.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación profesional y atractivo de 45 segundos dirigido a departamentos de RRHH corporativos, ilustrando el proceso fluido de desarrollar "vídeos de formación" para la incorporación de nuevos empleados utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen y la generación de narraciones claras. El audio debe ser calmado y autoritario, presentando a los avatares de IA como guías accesibles dentro de una estética visual limpia y corporativa.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital, destacando la rápida creación de contenido para campañas en redes sociales. Este "vídeo promocional" debe presentar cortes rápidos y un estilo visualmente rico, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y subtítulos automáticos para difundir rápidamente mensajes clave, demostrando flujos de trabajo eficientes de "contenido de vídeo".
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos para gestores de productos, presentando nuevas características de software a una base de usuarios global, centrándose en las capacidades de "localización". El estilo visual debe ser técnicamente ilustrativo pero atractivo, con los avatares de IA de HeyGen hablando en varios idiomas mediante la generación de narraciones y el redimensionamiento adaptable de la relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a diferentes plataformas, mostrando la avanzada "creación de vídeos de IA".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Impacto.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos que capturen la atención y generen resultados para tu negocio.
Mejora la Formación de Empleados.
Mejora el aprendizaje y la retención desarrollando vídeos de formación atractivos impulsados por IA para tu fuerza laboral.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de IA para empresas?
HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de IA, transformando texto en contenido de vídeo de alta calidad rápidamente, perfecto para marketing, formación y comunicaciones internas. Simplifica la creación de vídeos, permitiendo a las empresas producir vídeos profesionales sin necesidad de recursos de producción extensos.
¿Qué control creativo ofrece HeyGen para vídeos de IA personalizados?
HeyGen proporciona un amplio control creativo, incluyendo una diversa gama de avatares de IA, opciones de personalización de marca y acceso a una rica biblioteca de medios de stock. Los usuarios también pueden aprovechar las funciones de audio sincronizado y sincronización labial para crear narrativas de vídeo altamente atractivas y personalizadas.
¿Puede HeyGen convertir mis guiones en vídeos con narraciones realistas?
Sí, HeyGen sobresale como un generador de texto a vídeo, permitiéndote introducir tu guion y generar vídeos completos con narraciones de sonido natural. Esta capacidad, combinada con avatares de IA, da vida a tu contenido escrito de manera eficiente.
¿Cómo puede HeyGen apoyar las necesidades de comunicación global con vídeo?
HeyGen facilita la comunicación global a través de características como soporte multilingüe y subtítulos, haciendo que tus vídeos sean accesibles en todo el mundo. Su amplia selección de plantillas también ayuda a producir rápidamente vídeos de marketing y formación localizados.