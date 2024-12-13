Potencia tu Marca con un Generador de Vídeos para Empresas

Acelera tu producción de vídeos con plantillas y escenas listas para usar, empoderando a las empresas para crear contenido de vídeo impresionante sin necesidad de experiencia en diseño.

Imagina un vídeo de marketing vibrante de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es transformar un simple guion de texto a vídeo en un "vídeo de marketing" profesional utilizando los avatares de IA de HeyGen. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con una narración enérgica, enfatizando la rapidez y el impacto de una solución de "generador de vídeos de IA".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación profesional y atractivo de 45 segundos dirigido a departamentos de RRHH corporativos, ilustrando el proceso fluido de desarrollar "vídeos de formación" para la incorporación de nuevos empleados utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen y la generación de narraciones claras. El audio debe ser calmado y autoritario, presentando a los avatares de IA como guías accesibles dentro de una estética visual limpia y corporativa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital, destacando la rápida creación de contenido para campañas en redes sociales. Este "vídeo promocional" debe presentar cortes rápidos y un estilo visualmente rico, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y subtítulos automáticos para difundir rápidamente mensajes clave, demostrando flujos de trabajo eficientes de "contenido de vídeo".
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos para gestores de productos, presentando nuevas características de software a una base de usuarios global, centrándose en las capacidades de "localización". El estilo visual debe ser técnicamente ilustrativo pero atractivo, con los avatares de IA de HeyGen hablando en varios idiomas mediante la generación de narraciones y el redimensionamiento adaptable de la relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a diferentes plataformas, mostrando la avanzada "creación de vídeos de IA".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos para Empresas

Simplifica la creación de contenido y atrae a tu audiencia con vídeos profesionales impulsados por IA diseñados para las necesidades empresariales.

1
Step 1
Crea tu Vídeo a partir del Guion
Comienza introduciendo tu guion escrito. Nuestra plataforma utiliza avanzados generadores de texto a vídeo para transformar tu texto en un vídeo dinámico, sirviendo como la base para tu contenido.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca o transmitir tu mensaje. Personaliza su apariencia y expresiones para que se adapten perfectamente al tono de tu vídeo.
3
Step 3
Genera Narraciones y Personaliza
Genera automáticamente narraciones de sonido natural a partir de tu guion en múltiples idiomas. Mejora aún más tu vídeo con controles de marca, subtítulos y medios de stock de nuestra extensa biblioteca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo en Alta Resolución
Finaliza tu producción exportando tu vídeo en alta resolución en el formato y relación de aspecto deseados. Tu vídeo está ahora listo para ser compartido en todos tus canales de marketing y comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Dinámico para Redes Sociales

.

Crea sin esfuerzo vídeos cortos y cautivadores para aumentar la presencia y el compromiso de tu marca en las plataformas sociales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de IA para empresas?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de IA, transformando texto en contenido de vídeo de alta calidad rápidamente, perfecto para marketing, formación y comunicaciones internas. Simplifica la creación de vídeos, permitiendo a las empresas producir vídeos profesionales sin necesidad de recursos de producción extensos.

¿Qué control creativo ofrece HeyGen para vídeos de IA personalizados?

HeyGen proporciona un amplio control creativo, incluyendo una diversa gama de avatares de IA, opciones de personalización de marca y acceso a una rica biblioteca de medios de stock. Los usuarios también pueden aprovechar las funciones de audio sincronizado y sincronización labial para crear narrativas de vídeo altamente atractivas y personalizadas.

¿Puede HeyGen convertir mis guiones en vídeos con narraciones realistas?

Sí, HeyGen sobresale como un generador de texto a vídeo, permitiéndote introducir tu guion y generar vídeos completos con narraciones de sonido natural. Esta capacidad, combinada con avatares de IA, da vida a tu contenido escrito de manera eficiente.

¿Cómo puede HeyGen apoyar las necesidades de comunicación global con vídeo?

HeyGen facilita la comunicación global a través de características como soporte multilingüe y subtítulos, haciendo que tus vídeos sean accesibles en todo el mundo. Su amplia selección de plantillas también ayuda a producir rápidamente vídeos de marketing y formación localizados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo