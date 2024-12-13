Aplicación generadora de videos para Creación Instantánea de Videos AI

Transforma tus guiones en videos profesionales y atractivos al instante con capacidades avanzadas de texto a video.

Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales, demostrando el proceso sin esfuerzo de convertir un guion de marketing en un anuncio convincente de "Generador de Videos AI". Este vídeo debe presentar un estilo visual rápido y contundente con música de fondo animada y una narración profesional de "Generación de voz en off" que explique la simplicidad de "Texto a vídeo desde guion" utilizando las capacidades de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo desmitificar servicios o productos complejos. Emplea una estética visual limpia y moderna, completa con una voz amigable y clara de "Avatares AI", para presentar información concisa. Destaca la función de "Avatares AI" de HeyGen para aportar un toque humano y atractivo a tus "Vídeos Explicativos", simplificando los detalles técnicos para tu audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo auténtico de estilo "Anuncios UGC" de 60 segundos para marcas de comercio electrónico, capturando la genuina emoción de una reseña de producto. El estilo visual debe ser brillante y generado por el usuario, complementado por una entusiasta "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" claros para maximizar la accesibilidad. Utiliza la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar que el mensaje de tus "Vídeos UGC" se transmita efectivamente, incluso sin sonido.
Prompt de Ejemplo 3
Concibe un tráiler corto de 30 segundos de "Películas AI" diseñado para cineastas aspirantes, demostrando el potencial creativo de la "Generación de video AI". El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio cinematográfico y dramático, aprovechando la amplia "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para obtener visuales impresionantes y música de fondo evocadora. Muestra cómo las "Plantillas y escenas" pueden iniciar conceptos imaginativos de "Películas AI" con facilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona una aplicación generadora de videos

Transforma sin esfuerzo tus ideas en historias visuales atractivas. Nuestra intuitiva aplicación generadora de videos te guía en cada paso para producir videos AI de calidad profesional con facilidad.

1
Step 1
Crea tu Contenido
Comienza creando tu contenido, ya sea un guion detallado o simples puntos clave. Utiliza nuestra función de Texto a video desde guion para dar vida a tus ideas.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu marca o mensaje. Nuestros avatares AI proporcionan una presencia profesional y atractiva en pantalla.
3
Step 3
Añade Audio Atractivo
Mejora tu video con audio de alta calidad utilizando nuestra Generación de voz en off. Selecciona entre varias voces para que coincidan con tu tono deseado.
4
Step 4
Exporta tu Video Final
Una vez satisfecho, Exporta tu video completo. Nuestra función de Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones asegura que tus videos AI estén listos para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Elabora testimonios en video impactantes e historias de éxito para generar confianza y demostrar efectivamente el valor de tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de videos AI para proyectos creativos?

HeyGen empodera a los usuarios para agilizar la generación de videos AI transformando guiones en visuales atractivos. Nuestra plataforma ofrece una experiencia de Texto a Video sin complicaciones, perfecta para crear Videos Explicativos dinámicos y videos UGC atractivos de manera eficiente.

¿Puede HeyGen transformar texto en videos atractivos con avatares AI realistas?

Absolutamente, HeyGen sobresale en convertir tu guion en videos AI de alta calidad utilizando avanzados avatares AI. Nuestra innovadora funcionalidad de Texto a Video da vida a tus conceptos con portavoces profesionales, haciendo que la generación de videos AI sea accesible para todos.

¿Qué control creativo ofrece HeyGen para personalizar la apariencia de los videos y las voces en off?

HeyGen proporciona un extenso control creativo, permitiéndote personalizar videos AI con branding personalizado, logotipos y esquemas de color. Utiliza nuestro potente Generador de Voz en Off para seleccionar entre diversas voces o incluso crear una clonación de voz AI personalizada que se ajuste perfectamente a tu tono y música deseados para resultados profesionales.

¿Es HeyGen adecuado para crear varios tipos de videos AI, como contenido explicativo y anuncios en redes sociales?

Sí, HeyGen es un versátil Generador de Videos AI diseñado para una amplia gama de aplicaciones creativas, incluyendo Videos Explicativos impactantes y Anuncios UGC cautivadores. Con nuestra intuitiva aplicación generadora de videos, puedes convertir fácilmente Imagen a Video o Texto a Video para producir contenido de alta calidad para cualquier plataforma.

