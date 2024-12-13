Creador de Folletos de Vídeo: Crea Folletos Digitales Atractivos

Genera folletos de vídeo convincentes con generación de voz en off profesional para un impacto máximo.

Produce un vídeo instructivo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing nuevos en la creación de vídeos, demostrando el poder de un editor intuitivo. El estilo visual debe ser limpio, con grabaciones de pantalla paso a paso, mientras una voz en off autoritaria de AI guía a los espectadores a través de las herramientas de edición de arrastrar y soltar para crear un folleto digital en vídeo, mostrando cómo el AI maneja de manera sencilla diseños complejos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para equipos de ventas y gerentes de producto, destacando la rápida creación de contenido. Emplea un estilo visual rápido y atractivo con varios avatares de AI realistas presentando características del producto. Una voz en off energética de AI, generada a partir de un guion conciso, enfatizará la velocidad y eficiencia del generador de folletos de vídeo AI usando capacidades de Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo sofisticado de 90 segundos para especialistas en branding corporativo y agencias de marketing, centrado en la personalización profesional. El estilo visual y de audio debe ser pulido y corporativo, demostrando la amplia selección de Plantillas y escenas y la integración perfecta de elementos de marca personalizados, apoyado por una voz en off profesional de AI que muestra la versatilidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial conciso de 30 segundos para organizadores de eventos y distribuidores de contenido, ilustrando la facilidad de compartir salidas de alta resolución. La estética visual debe ser moderna y eficiente, centrándose en la calidad del vídeo final y las diversas opciones de compartición, mientras una voz en off clara e informativa de AI explica lo fácil que es descargar y compartir el folleto de vídeo completado, enfatizando la utilidad del redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diversas plataformas.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Folletos de Vídeo

Crea sin esfuerzo folletos de vídeo digitales impresionantes en solo cuatro simples pasos, transformando tu mensaje en una experiencia visual atractiva.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de folletos de vídeo diseñadas por expertos o empieza con un lienzo en blanco para construir tu folleto de vídeo digital único.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Da vida a tu guion utilizando nuestras capacidades de escritura de guiones impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas y escenas dinámicas para narrativas atractivas.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Integra la identidad única de tu marca utilizando controles de Branding robustos (logo, colores), asegurando que cada folleto de vídeo digital refleje tu estilo corporativo.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Folleto
Una vez finalizado, utiliza la salida de alta resolución y el redimensionamiento flexible de relación de aspecto para preparar tu folleto de vídeo para una compartición sin problemas en todas las plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito con Folletos de Vídeo Testimoniales

Transforma testimonios de clientes en folletos de vídeo convincentes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca sin esfuerzo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen el AI para crear folletos de vídeo realistas?

HeyGen utiliza AI avanzado para generar voces en off profesionales de AI y avatares de AI realistas, transformando guiones en folletos de vídeo atractivos. Esta narración visual automatizada asegura una presentación de alta calidad con un esfuerzo mínimo.

¿Qué herramientas de diseño personalizables están disponibles para los folletos de vídeo de HeyGen?

HeyGen ofrece un editor intuitivo con herramientas de edición de arrastrar y soltar, plantillas dinámicas e integración de kit de marca. Esto permite a los usuarios crear diseños personalizados y personalizar su marca de manera efectiva dentro de su folleto de vídeo digital.

¿Pueden los folletos de vídeo de HeyGen incluir elementos interactivos y branding personalizado?

Sí, HeyGen permite la integración de elementos de marca personalizados y elementos interactivos como superposiciones de llamada a la acción. Esto mejora el compromiso y permite la personalización rápida de vídeos para equipos de marketing y ventas.

¿Cuáles son las capacidades de exportación y compartición para los folletos de vídeo de HeyGen?

HeyGen ofrece opciones para salidas de alta resolución, permitiendo a los usuarios descargar y compartir fácilmente sus folletos de vídeo digitales. Esto asegura una calidad óptima para la publicidad en vídeo en línea y un marketing de producto efectivo.

