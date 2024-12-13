Tu Creador y Editor Definitivo de Vídeos Verticales

Crea vídeos verticales que detengan el desplazamiento en plataformas sociales sin esfuerzo. Nuestra función de texto a vídeo desde guion simplifica la creación de contenido.

Crea un vibrante vídeo vertical de 30 segundos para aspirantes a creadores de Instagram Reels, demostrando cómo transformar rápidamente ideas en contenido corto y atractivo. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente atractivo, utilizando música de fondo animada y una voz en off clara y entusiasta para resaltar el poder de "Plantillas y escenas" y "Generación de voz en off" para una experiencia impactante con el "creador de vídeos verticales".

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo nítido de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que necesitan un "generador de vídeos verticales con IA" pero tienen poco tiempo. Muestra una demostración visual limpia y profesional de cómo convertir texto en un vídeo vertical cautivador, utilizando "avatares de IA" y "Texto a vídeo desde guion" para hacer el proceso increíblemente "fácil de usar", acompañado de una voz explicativa y segura.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una narrativa personal de 60 segundos dirigida a individuos ansiosos por compartir sus historias en "redes sociales" a través de "vídeos verticales". Este vídeo debe adoptar un estilo visual cinematográfico y auténtico con música de fondo cálida, enfocándose en cómo los "Subtítulos/captions" y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" pueden mejorar la narración, permitiendo a los usuarios "añadir texto" y emoción sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un tutorial moderno y rápido de 15 segundos para un "editor de vídeos verticales en línea" dirigido a los ocupados profesionales del marketing, mostrando lo rápido que se puede reutilizar contenido para plataformas sociales. El estilo visual debe ser limpio y cargado de gráficos, acompañado de música enérgica, enfatizando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" y las diversas "Plantillas y escenas" para agilizar la creación de contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Verticales

Crea fácilmente vídeos verticales impresionantes optimizados para redes sociales con nuestro editor en línea intuitivo. Diseña, personaliza y comparte tu contenido de manera rápida y profesional.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza tu vídeo vertical seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para redes sociales, asegurando una base atractiva para tu contenido.
2
Step 2
Sube o Selecciona Medios
Llena tu vídeo con elementos visuales utilizando la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, o sube fácilmente tu propio contenido para personalizar tu mensaje.
3
Step 3
Genera Voces en Off Humanas
Añade un toque profesional a tu vídeo generando voces en off que suenan humanas, mejorando tu narrativa y captando efectivamente a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Vertical
Finaliza tu creación exportando tu vídeo vertical en el óptimo formato de aspecto 9:16, listo para compartir en todas las plataformas sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea historias de éxito de clientes en vídeo verticales convincentes

Destaca los logros de los clientes con testimonios dinámicos en vídeo vertical, construyendo confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeos verticales?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos verticales cautivadores para plataformas de redes sociales como Instagram Reels. Aprovecha nuestras diversas plantillas de vídeo, herramientas impulsadas por IA y una vasta biblioteca de medios de stock para dar vida a tu visión creativa en el óptimo formato de aspecto 9:16.

¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeos verticales fácil de usar?

HeyGen está diseñado como un editor de vídeos verticales en línea intuitivo, con una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar. Esto hace que sea sencillo crear vídeos verticales impresionantes, incluso si eres nuevo en la edición de vídeos.

¿Utiliza HeyGen IA para generar contenido de vídeos verticales?

Absolutamente, HeyGen es un avanzado generador de vídeos verticales con IA que aprovecha la inteligencia artificial para simplificar la creación de contenido. Puedes transformar texto en vídeos cautivadores, generar voces en off que suenan humanas y añadir automáticamente subtítulos para vídeos verticales pulidos.

¿Cómo puedo optimizar mis vídeos verticales para redes sociales con HeyGen?

HeyGen te ayuda a optimizar tus vídeos verticales para redes sociales asegurando que estén en el perfecto formato de aspecto 9:16 para plataformas como Instagram Reels. También puedes añadir subtítulos atractivos y aplicar controles de marca para mantener una presencia consistente en tus canales.

