Tu Creador y Editor Definitivo de Vídeos Verticales
Crea vídeos verticales que detengan el desplazamiento en plataformas sociales sin esfuerzo. Nuestra función de texto a vídeo desde guion simplifica la creación de contenido.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Produce un vídeo nítido de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que necesitan un "generador de vídeos verticales con IA" pero tienen poco tiempo. Muestra una demostración visual limpia y profesional de cómo convertir texto en un vídeo vertical cautivador, utilizando "avatares de IA" y "Texto a vídeo desde guion" para hacer el proceso increíblemente "fácil de usar", acompañado de una voz explicativa y segura.
Desarrolla una narrativa personal de 60 segundos dirigida a individuos ansiosos por compartir sus historias en "redes sociales" a través de "vídeos verticales". Este vídeo debe adoptar un estilo visual cinematográfico y auténtico con música de fondo cálida, enfocándose en cómo los "Subtítulos/captions" y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" pueden mejorar la narración, permitiendo a los usuarios "añadir texto" y emoción sin esfuerzo.
Crea un tutorial moderno y rápido de 15 segundos para un "editor de vídeos verticales en línea" dirigido a los ocupados profesionales del marketing, mostrando lo rápido que se puede reutilizar contenido para plataformas sociales. El estilo visual debe ser limpio y cargado de gráficos, acompañado de música enérgica, enfatizando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" y las diversas "Plantillas y escenas" para agilizar la creación de contenido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Produce rápidamente vídeos verticales atractivos para redes sociales.
Transforma ideas en vídeos verticales atractivos para plataformas como Instagram Reels, aumentando la interacción con la audiencia.
Crea anuncios de vídeo verticales de alto rendimiento.
Desarrolla rápidamente anuncios de vídeo verticales efectivos para captar la atención y generar conversiones en dispositivos móviles.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeos verticales?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos verticales cautivadores para plataformas de redes sociales como Instagram Reels. Aprovecha nuestras diversas plantillas de vídeo, herramientas impulsadas por IA y una vasta biblioteca de medios de stock para dar vida a tu visión creativa en el óptimo formato de aspecto 9:16.
¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeos verticales fácil de usar?
HeyGen está diseñado como un editor de vídeos verticales en línea intuitivo, con una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar. Esto hace que sea sencillo crear vídeos verticales impresionantes, incluso si eres nuevo en la edición de vídeos.
¿Utiliza HeyGen IA para generar contenido de vídeos verticales?
Absolutamente, HeyGen es un avanzado generador de vídeos verticales con IA que aprovecha la inteligencia artificial para simplificar la creación de contenido. Puedes transformar texto en vídeos cautivadores, generar voces en off que suenan humanas y añadir automáticamente subtítulos para vídeos verticales pulidos.
¿Cómo puedo optimizar mis vídeos verticales para redes sociales con HeyGen?
HeyGen te ayuda a optimizar tus vídeos verticales para redes sociales asegurando que estén en el perfecto formato de aspecto 9:16 para plataformas como Instagram Reels. También puedes añadir subtítulos atractivos y aplicar controles de marca para mantener una presencia consistente en tus canales.