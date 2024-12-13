Creador de Vídeos de Presentación de Lugares: Atrae Más Reservas

Elimina la filmación en el sitio con la generación de vídeos con IA. Usa texto a vídeo desde guion para crear vídeos promocionales de eventos atractivos que atraigan reservas.

Desarrolla un vídeo convincente de 1 minuto que demuestre cómo los gestores de lugares y los equipos de marketing de espacios para eventos pueden crear eficientemente contenido impresionante de "creador de vídeos de presentación de lugares" sin filmación en el sitio, utilizando la función de "texto a vídeo desde guion" de HeyGen. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con cortes dinámicos entre diferentes espacios virtuales, acompañado de música de fondo inspiradora y una narración clara y concisa que destaque la facilidad de la "generación de vídeos con IA".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vibrante vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y organizadores de eventos, ilustrando lo fácil que es atraer más reservas personalizando su contenido promocional. El vídeo debe adoptar un estilo visual brillante y atractivo con gráficos modernos y una banda sonora animada, con una voz en off amigable que explique la utilidad de las "plantillas y escenas" de HeyGen para generar "vídeos de marketing" profesionales para sus lugares.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una guía técnica inmersiva de 90 segundos para organizadores de eventos corporativos y grupos de hospitalidad de alto nivel, mostrando las capacidades avanzadas de HeyGen como una sofisticada "herramienta de creación de vídeos" con controles de marca robustos. La presentación visual debe ser sofisticada y de alta fidelidad, utilizando "avatares de IA" para narrar recorridos de características complejas, acompañados de una voz autoritaria y efectos de sonido ambientales sutiles que transmitan profesionalismo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un "vídeo promocional de eventos" de 30 segundos de ritmo rápido para comercializadores de redes sociales y promotores de eventos, destacando los aspectos clave de un lugar ficticio. El vídeo debe presentar un estilo visual moderno y vibrante con cortes rápidos, acompañado de música popular y enérgica e incluir subtítulos concisos y dinámicos para el compromiso en todas las plataformas. Demuestra cómo la capacidad de "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen hace que adaptar contenido para diversas redes sociales sea sencillo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Presentación de Lugar

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de eventos impresionantes para tu lugar, atrayendo más reservas con generación de vídeos con IA y plantillas personalizables.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo tu guion atractivo. Nuestra función de texto a vídeo desde guion transforma tu texto en contenido de vídeo dinámico, simplificando tu proceso creativo.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia selección de plantillas personalizables para mostrar efectivamente tu lugar. Estas proporcionan un punto de partida profesional para la creación de tu vídeo.
3
Step 3
Añade Elementos Impulsados por IA
Incorpora avatares de IA para presentar características clave de tu lugar, o genera una voz en off convincente para articular tu mensaje de manera clara y profesional.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Finaliza tu vídeo con controles de marca, añadiendo tu logo y colores de marca. Exporta tu vídeo de alta calidad para compartirlo sin problemas en redes sociales y atraer más reservas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito del Lugar

.

Desarrolla vídeos de IA atractivos para mostrar eventos exitosos y testimonios, construyendo confianza y atrayendo nuevas reservas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con IA para marketing?

HeyGen empodera a los usuarios con capacidades avanzadas de generación de vídeos con IA, transformando texto a vídeo desde tu guion en contenido atractivo. Esta herramienta de creación de vídeos cuenta con avatares de IA realistas, eliminando la necesidad de filmación en el sitio y simplificando significativamente tu proceso de producción de vídeos de marketing.

¿Puedo personalizar mi vídeo de presentación de lugar con elementos de marca usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos y plantillas personalizables, permitiéndote integrar perfectamente tu logo, colores de marca y mensajes específicos. Esto asegura que cada vídeo de presentación de lugar y vídeo promocional de eventos que crees se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué características técnicas hacen de HeyGen una herramienta eficiente de creación de vídeos para empresas?

HeyGen ofrece una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, soporta exportaciones de calidad 4K impresionantes e incluye funcionalidades poderosas como texto a vídeo desde guion y generación de voz en off. Estos aspectos técnicos permiten a las empresas producir vídeos de marketing profesionales de manera eficiente.

¿HeyGen soporta la creación de vídeos promocionales de eventos de alta calidad y otros contenidos de marketing?

Absolutamente. Como una plataforma líder en generación de vídeos con IA, HeyGen es ideal para crear diversos vídeos de marketing, incluyendo vídeos promocionales de eventos atractivos y vídeos de presentación de lugares detallados. Sus capacidades, incluyendo avatares de IA y plantillas personalizables, ayudan a las empresas a atraer más reservas a través de contenido profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo