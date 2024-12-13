Creador de Vídeos de Formación para Proveedores: Creación y Incorporación Sin Esfuerzo

Genera vídeos de calidad profesional para la incorporación de proveedores para aumentar la satisfacción, impulsado por los avatares de AI de HeyGen.

382/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación conciso de 30 segundos dirigido a proveedores existentes para una rápida actualización de productos, con un estilo visual moderno y limpio y una voz en off directa y clara. Este vídeo de calidad profesional se genera sin esfuerzo simplemente introduciendo un guion, demostrando el poder del Texto a vídeo desde guion para comunicaciones rápidas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial en vídeo completo de 60 segundos dirigido a una audiencia global de proveedores, utilizando un estilo visual diverso e inclusivo con una voz en off calmante y explicativa. Un avatar de AI presenta documentación en vídeo crucial, mientras que los subtítulos/captions aseguran la accesibilidad y comprensión para cada espectador, independientemente del idioma.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo instructivo dinámico de 45 segundos para equipos de L&D, destacando cómo crear vídeos de formación con facilidad, presentado con un estilo visual vibrante y un estilo de audio informativo. Este vídeo demuestra cómo aprovechar las extensas Plantillas y escenas y el soporte de la biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente contenido educativo convincente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación para Proveedores

Simplifica la incorporación y formación de proveedores con vídeos de calidad profesional, haciendo que la información compleja sea clara y accesible para un aprendizaje eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza escribiendo tu guion de formación o utilizando un escritor de guiones de AI para generar contenido atractivo para tus vídeos de formación para proveedores.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para presentar tu material de formación, asegurando una entrega profesional y atractiva.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra el logo y los colores de tu empresa utilizando controles de marca para mantener un aspecto consistente y profesional en todos tus vídeos de formación.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de calidad profesional ajustando las proporciones de aspecto y exportándolos en varios formatos para una fácil distribución a tus proveedores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja para Proveedores

.

Utiliza AI para desglosar detalles técnicos complejos en explicaciones en vídeo claras y digeribles para los proveedores, asegurando su comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para proveedores?

HeyGen te permite crear contenido de vídeo atractivo para la formación de proveedores utilizando avatares de AI, plantillas profesionales y una robusta biblioteca de medios, transformando guiones en vídeos dinámicos y visualmente atractivos. Esto hace que producir vídeos de formación de alta calidad sea un proceso sin esfuerzo.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de AI efectivo para contenido de formación?

HeyGen utiliza AI avanzada para simplificar la creación de vídeos de formación, permitiéndote generar vídeos de calidad profesional a partir de guiones de texto con voces en off de AI realistas y subtítulos automáticos. Simplifica el proceso para que cualquier creador de vídeos de formación pueda crear documentación en vídeo impactante de manera eficiente.

¿Puedo personalizar los vídeos de formación para proveedores según los estándares de mi marca con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas directamente en tus vídeos de formación para proveedores. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la imagen y los estándares profesionales de tu empresa.

¿HeyGen admite varios elementos de vídeo como grabación de pantalla u opciones multilingües para la formación?

Sí, HeyGen admite capacidades integradas de grabación de pantalla y ofrece traducciones y subtítulos de AI, haciendo que tus vídeos de formación sean accesibles y adaptables para diversos proveedores globales. Es una plataforma de vídeo de AI integral para equipos modernos de aprendizaje y desarrollo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo