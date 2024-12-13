Generador de Vídeos de Formación para Proveedores: Crea Vídeos AI Rápidamente
Transforma la incorporación de proveedores con vídeos de formación profesionales impulsados por AI, aprovechando avatares AI personalizables para contenido atractivo.
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos específicamente para proveedores existentes, detallando las últimas actualizaciones de tu portal de proveedores. Emplea un estilo visual claro y paso a paso con una narración fácil de entender, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido claro, y añadiendo subtítulos para accesibilidad en estos esenciales Vídeos de Formación del Portal de Proveedores.
Desarrolla un vídeo dinámico de 2 minutos dirigido a los equipos de L&D, mostrando cómo HeyGen puede simplificar la creación de contenido de formación de alta calidad. Este vídeo debe presentar visuales atractivos y personalizables extraídos de las plantillas y escenas de HeyGen, con diversas opciones de generación de locuciones para demostrar el soporte multilingüe para una base de proveedores global.
Produce un vídeo demostrativo de 45 segundos para los equipos internos de gestión de proveedores, ilustrando una nueva función dentro de tu sistema interno. El vídeo debe utilizar principalmente grabaciones de pantalla precisas con explicaciones superpuestas, que luego pueden optimizarse utilizando la función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas, junto con subtítulos añadidos para claridad en la gestión de proveedores.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Formación de Proveedores Globalmente.
Produce numerosos cursos de formación de manera eficiente para incorporar y educar a proveedores en diversas ubicaciones geográficas.
Mejora la Eficacia de la Formación de Proveedores.
Aprovecha la AI para desarrollar vídeos de formación dinámicos e interactivos que mejoren significativamente la comprensión y retención de los proveedores.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo crea HeyGen vídeos de formación AI de manera eficiente?
HeyGen utiliza avanzados avatares AI y un robusto motor de texto a vídeo para transformar tus guiones en vídeos de formación AI atractivos con una eficiencia sin igual. Esta poderosa capacidad permite a los equipos de L&D producir rápidamente contenido de formación de alta calidad para la gestión e incorporación de proveedores.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos de formación para proveedores con elementos específicos de la marca?
Absolutamente. HeyGen permite un control de marca integral, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo de tu organización, colores de marca y elementos visuales únicos utilizando escenas de marca y plantillas personalizables. Esto asegura que tus vídeos de formación para proveedores se alineen perfectamente con la identidad corporativa.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para producir formación detallada del portal de proveedores?
HeyGen proporciona características técnicas esenciales como la grabación de pantalla integrada, perfecta para demostrar portales de proveedores complejos o interfaces de software directamente dentro de tus vídeos de formación. Además, puedes utilizar locuciones generadas por AI para una narración clara e incluir automáticamente subtítulos para mejorar la comprensión.
¿HeyGen soporta características de accesibilidad como subtítulos multilingües para contenido de formación?
Sí, HeyGen está diseñado con la accesibilidad en mente, ofreciendo generación automática de subtítulos para todos los vídeos de formación AI. Además, sus capacidades multilingües te permiten crear materiales de incorporación de proveedores que efectivamente alcancen a una audiencia diversa y global, asegurando una comprensión generalizada.