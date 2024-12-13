El Creador Definitivo de Vídeos de Incorporación de Proveedores para la Eficiencia

Optimiza la incorporación de proveedores con la generación automatizada de vídeos, transformando sin esfuerzo guiones en vídeos atractivos.

598/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para proveedores existentes para comunicar actualizaciones críticas de políticas y asegurar el cumplimiento. El vídeo debe adoptar un estilo visual directo e informativo, con texto claro en pantalla para enfatizar los cambios clave y una locución profesional generada usando la generación de voz de HeyGen. Utiliza los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión de las nuevas regulaciones, convirtiéndolo en una plataforma automatizada efectiva para 'Actualizaciones Instantáneas' esenciales relacionadas con vídeos de incorporación.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos para proveedores sobre cómo enviar facturas a través del nuevo módulo del portal. El vídeo debe tener un estilo visual animado, paso a paso, con transiciones atractivas y una voz amigable de AI. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente este vídeo de formación, demostrando cómo una plataforma automatizada puede ofrecer vídeos de formación eficientes utilizando Plantillas Personalizables para tareas específicas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de anuncio de 2 minutos para todos los proveedores activos, detallando un nuevo beneficio o característica significativa en su programa de asociación. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, incorporando visuales de alta calidad y una narrativa alentadora generada por AI. Usa la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para enriquecer la narración visual con vídeos HD libres de derechos relevantes, aprovechando eficazmente la Generación de Vídeos Automatizada para crear un mensaje convincente como creador de vídeos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de Proveedores

Optimiza tu proceso de incorporación de proveedores con vídeos atractivos y profesionales creados sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Contenido con Plantillas Personalizables
Inicia tu vídeo de incorporación de proveedores seleccionando de una diversa biblioteca de plantillas personalizables, proporcionando una base profesional para tu contenido.
2
Step 2
Añade Avatares de AI para Mayor Interacción
Mejora la interacción incorporando avatares de AI que pueden presentar información claramente, haciendo tu contenido de incorporación más dinámico y personalizado.
3
Step 3
Marca tu Vídeo y Refina el Audio
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logos y esquemas de color, para asegurar la consistencia visual y reforzar la identidad de tu marca a lo largo del vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte para su Distribución
Finaliza tu vídeo de incorporación de proveedores seleccionando las opciones de exportación y relaciones de aspecto preferidas, luego compártelo eficientemente en tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Alinea a los Proveedores con la Visión de la Empresa

.

Usa vídeos atractivos de AI para mostrar historias de éxito de clientes impactantes, ayudando a los nuevos proveedores a entender la misión de la empresa y su papel.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI?

HeyGen es una plataforma automatizada y fácil de usar que aprovecha la avanzada AI para transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de AI realistas y Narración AI. Esta automatización sin esfuerzo agiliza todo el proceso de producción de vídeos de texto a vídeo, haciéndolo accesible para todos.

¿Puedo personalizar mis vídeos usando la plataforma de HeyGen y plantillas personalizables?

Sí, HeyGen ofrece opciones de personalización completas y controles de marca potentes para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes integrar fácilmente tu logo, elegir colores de marca y utilizar plantillas personalizables dentro del editor de vídeo para mantener la consistencia y profesionalismo.

¿Qué características ofrece HeyGen para la accesibilidad de vídeos y alcance global?

HeyGen hace que los vídeos sean accesibles globalmente a través de la generación automatizada de subtítulos y Narración AI en varios idiomas, incluyendo capacidades avanzadas de plataforma de texto a voz. Esto te permite crear contenido de formación multilingüe sin esfuerzo con texto en pantalla y subtítulos para audiencias diversas, ampliando tu alcance.

¿HeyGen admite la integración de medios externos o activos de stock en los vídeos?

Absolutamente, HeyGen incluye soporte completo de biblioteca de medios, permitiéndote integrar fácilmente tus propios medios externos o seleccionar de una amplia gama de vídeos e imágenes HD libres de derechos. Esto enriquece tu contenido de vídeo con diversos elementos visuales, complementando tus escenas generadas por AI e inserciones de grabación de pantalla.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo