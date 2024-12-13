El Creador Definitivo de Vídeos de Incorporación de Proveedores para la Eficiencia
Optimiza la incorporación de proveedores con la generación automatizada de vídeos, transformando sin esfuerzo guiones en vídeos atractivos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para proveedores existentes para comunicar actualizaciones críticas de políticas y asegurar el cumplimiento. El vídeo debe adoptar un estilo visual directo e informativo, con texto claro en pantalla para enfatizar los cambios clave y una locución profesional generada usando la generación de voz de HeyGen. Utiliza los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión de las nuevas regulaciones, convirtiéndolo en una plataforma automatizada efectiva para 'Actualizaciones Instantáneas' esenciales relacionadas con vídeos de incorporación.
Diseña un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos para proveedores sobre cómo enviar facturas a través del nuevo módulo del portal. El vídeo debe tener un estilo visual animado, paso a paso, con transiciones atractivas y una voz amigable de AI. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente este vídeo de formación, demostrando cómo una plataforma automatizada puede ofrecer vídeos de formación eficientes utilizando Plantillas Personalizables para tareas específicas.
Produce un vídeo de anuncio de 2 minutos para todos los proveedores activos, detallando un nuevo beneficio o característica significativa en su programa de asociación. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, incorporando visuales de alta calidad y una narrativa alentadora generada por AI. Usa la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para enriquecer la narración visual con vídeos HD libres de derechos relevantes, aprovechando eficazmente la Generación de Vídeos Automatizada para crear un mensaje convincente como creador de vídeos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta la Interacción en la Formación de Proveedores.
Aprovecha los vídeos impulsados por AI para mejorar significativamente la comprensión y retención de información crucial de incorporación y políticas por parte de los proveedores.
Crea Contenido de Incorporación de Proveedores Escalable.
Desarrolla rápidamente cursos de vídeo completos para la incorporación de proveedores, asegurando la entrega de información consistente a todos los socios a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI?
HeyGen es una plataforma automatizada y fácil de usar que aprovecha la avanzada AI para transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de AI realistas y Narración AI. Esta automatización sin esfuerzo agiliza todo el proceso de producción de vídeos de texto a vídeo, haciéndolo accesible para todos.
¿Puedo personalizar mis vídeos usando la plataforma de HeyGen y plantillas personalizables?
Sí, HeyGen ofrece opciones de personalización completas y controles de marca potentes para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes integrar fácilmente tu logo, elegir colores de marca y utilizar plantillas personalizables dentro del editor de vídeo para mantener la consistencia y profesionalismo.
¿Qué características ofrece HeyGen para la accesibilidad de vídeos y alcance global?
HeyGen hace que los vídeos sean accesibles globalmente a través de la generación automatizada de subtítulos y Narración AI en varios idiomas, incluyendo capacidades avanzadas de plataforma de texto a voz. Esto te permite crear contenido de formación multilingüe sin esfuerzo con texto en pantalla y subtítulos para audiencias diversas, ampliando tu alcance.
¿HeyGen admite la integración de medios externos o activos de stock en los vídeos?
Absolutamente, HeyGen incluye soporte completo de biblioteca de medios, permitiéndote integrar fácilmente tus propios medios externos o seleccionar de una amplia gama de vídeos e imágenes HD libres de derechos. Esto enriquece tu contenido de vídeo con diversos elementos visuales, complementando tus escenas generadas por AI e inserciones de grabación de pantalla.