Generador de Vídeos de Presentación para Éxito en Financiación

Crea presentaciones profesionales para inversores usando avatares de AI para articular claramente tu visión y asegurar financiación más rápido.

Crea un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a fundadores de startups, mostrando cómo pueden realizar presentaciones atractivas para inversores. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando animaciones vibrantes y una banda sonora animada, mientras presenta un avatar de AI para mostrar métricas clave del negocio y la visión con profesionalismo, aprovechando la capacidad de avatar de AI de HeyGen para un toque personalizado.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, demostrando la transformación fluida de un vídeo de presentación en una presentación atractiva. El vídeo debe tener un estilo visual limpio e informativo con texto claro en pantalla y una voz en off tranquilizadora, destacando la facilidad de usar la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir contenido escrito en una narrativa pulida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de presentación impactante de 30 segundos para innovadores que buscan capitalistas de riesgo, enfatizando una solución única a un problema de mercado. El estilo visual y de audio debe ser elegante, rápido y visualmente impulsado con transiciones impactantes y una voz en off poderosa y confiada. Ilustra cómo las plantillas y escenas de HeyGen pueden iniciar la creación de una experiencia profesional de generador de vídeos de presentación para capitalistas de riesgo, asegurando un compromiso inmediato.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo persuasivo de 90 segundos diseñado para empresas que buscan rondas de financiación significativas, destacando su marca profesional y oportunidad de mercado. El estilo visual debe ser autoritario y sofisticado, combinando imágenes corporativas de alta resolución con gráficos elegantes y una narración convincente y bien modulada, mostrando la generación de voz en off de HeyGen para crear narrativas impulsadas por AI que aseguren financiación con gravedad.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Presentación para Capitalistas de Riesgo

Crea presentaciones atractivas para inversores sin esfuerzo. Transforma tu presentación en un vídeo profesional con narrativas impulsadas por AI y asegura financiación más rápido.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza creando tu guion de presentación para inversores. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de nuestra plataforma para transformar sin problemas tus palabras en narrativas atractivas impulsadas por AI.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona entre una amplia gama de plantillas y escenas profesionales para visualizar tu presentación. Nuestra interfaz intuitiva te permite mejorar fácilmente tu narrativa con fondos y diseños dinámicos.
3
Step 3
Añade Tu Presentador de AI
Da vida a tu presentación añadiendo un avatar de AI para presentar tu contenido. Personaliza el aspecto y la voz de tu presentador, asegurando que tu mensaje se entregue con claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo final de presentación para inversores en formatos de alta resolución optimizados para cualquier plataforma. Comparte con confianza tu vídeo pulido, listo para cautivar a tu audiencia.

Generación Rápida de Vídeos de Presentación

Produce rápidamente vídeos de presentación para inversores profesionales y de alto impacto desde guiones o PPTs usando AI, optimizando tus esfuerzos de financiación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de presentación para capitalistas de riesgo atractivos?

HeyGen te permite generar presentaciones atractivas para inversores usando narrativas impulsadas por AI, transformando tu presentación en un vídeo dinámico. Utiliza plantillas y avatares de AI para transmitir tu mensaje profesionalmente y asegurar financiación.

¿Puedo usar avatares de AI y funciones de texto a vídeo para mi presentación?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece una variedad de avatares de AI y capacidades robustas de texto a vídeo desde guion, permitiéndote crear un vídeo de presentación profesional sin necesidad de cámara o actores. Esto mejora tu presentación con un aspecto pulido y de marca.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para presentaciones a inversores?

HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y otros elementos para una presentación consistente y profesional. Esto asegura que tus presentaciones a inversores reflejen la identidad de tu empresa y se destaquen.

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de mi vídeo de presentación?

HeyGen simplifica el proceso de creación de un vídeo de presentación con herramientas y plantillas intuitivas. Nuestra plataforma te permite convertir rápidamente tu PPT a vídeo, incorporar visualizaciones basadas en datos y beneficiarte de una estructuración narrativa automatizada para comunicar efectivamente tu visión.

