Genera un "vídeo de valores de la empresa" de 45 segundos dirigido a nuevos empleados y clientes potenciales, mostrando nuestro compromiso a través de gráficos modernos y limpios y visuales atractivos. Utiliza un generador de vídeo AI para crear una locución profesional con música de fondo inspiradora, presentando avatares AI que expliquen claramente cada valor fundamental.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, diseñado como un vídeo explicativo para resaltar una nueva característica del producto con plantillas brillantes y profesionales y gráficos limpios. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde el guion para una locución animada y enérgica, asegurando que resuene con la apretada agenda de un emprendedor.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para el personal interno, proporcionando una actualización rápida sobre las nuevas políticas de la empresa con visuales claros e informativos de la biblioteca de medios y soporte de stock. Asegúrate de que el audio incluya una locución calmada y autoritaria y subtítulos/captions precisos para mejorar la comprensión y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un llamativo corto de 15 segundos para redes sociales dirigido al público en general, utilizando visuales cinematográficos y branding personalizado para contar una historia de marca convincente. Este vídeo debe ser fácilmente adaptable para diferentes plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones, acompañado de música de fondo evocadora para maximizar el compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de valores

Crea vídeos de valores de la empresa atractivos sin esfuerzo con AI, transformando tu mensaje en visuales que resuenen.

1
Step 1
Escribe tu guion
Comienza delineando los valores fundamentales de tu empresa. Utiliza la función de texto a vídeo para transformar tu guion escrito en escenas dinámicas, sentando las bases para tu vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige una plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo diseñadas para comunicación profesional. Personaliza los diseños e integra tus activos de marca para asegurar que tu vídeo de valores se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa.
3
Step 3
Añade tu narrador
Mejora tu vídeo con un toque profesional. Selecciona un avatar AI para presentar tus valores, o genera una locución clara para articular tu mensaje, haciéndolo impactante y memorable.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tu vídeo de valores y expórtalo en un archivo MP4 de alta resolución. Tu vídeo profesional generado por AI está ahora listo para compartir interna o externamente, reforzando la misión de tu empresa.

Casos de Uso

Comunica valores en redes sociales

Genera vídeos atractivos para redes sociales en minutos para comunicar efectivamente los valores fundamentales de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la generación creativa de vídeos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que simplifica todo el proceso de creación de vídeos. Con nuestras potentes capacidades de texto a vídeo y avatares AI realistas, puedes transformar fácilmente guiones en visuales atractivos, lo que lo hace ideal para vídeos de marketing o vídeos de valores de la empresa.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para mis vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios con extensas funciones de Branding Personalizado para mantener una identidad de marca consistente. Puedes aplicar fácilmente tu logotipo, colores y utilizar plantillas profesionales para crear vídeos con un estilo visual moderno que se alinee con tu marca.

¿Puede HeyGen producir vídeos explicativos profesionales?

Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear vídeos explicativos profesionales de manera eficiente. Utiliza plantillas de vídeo predefinidas, elabora guiones atractivos con audio y locución sincronizados, y añade subtítulos para una salida de vídeo completa y de alta resolución.

¿Es HeyGen un editor de vídeo en línea efectivo?

HeyGen funciona como un editor de vídeo en línea integral, ofreciendo un proceso completo de creación de vídeos de principio a fin. Nuestra plataforma proporciona herramientas intuitivas para ediciones y transiciones, permitiéndote personalizar las relaciones de aspecto y asegurar una entrega de vídeo de calidad profesional para cualquier caso de uso.

