Imagina un vídeo informativo de 60 segundos que explique la importancia de las vacunas rutinarias para adultos, creado como contenido de "creador de vídeos de información sobre vacunas" para el público en general. Esta pieza de "campañas de salud pública" requiere un estilo visual tranquilizador y profesional, con un avatar de IA amigable hablando directamente al espectador sobre música de fondo calmante, utilizando la potente función de avatares de IA de HeyGen para asegurar una entrega consistente y empática, destinada a desmitificar preocupaciones comunes y fomentar la salud preventiva.

