Creador de Vídeos de Utilidades: Crea Vídeos Atractivos Sin Esfuerzo

Transforma tus ideas en vídeos explicativos atractivos y contenido de marketing en vídeo poderoso utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo explicativo conciso de 1 minuto dirigido a profesionales con conocimientos tecnológicos, demostrando una utilidad de software compleja. El estilo visual debe ser elegante y minimalista, utilizando gráficos animados y texto en pantalla para resaltar las funcionalidades clave, complementado por una voz en off profesional y clara. Este vídeo se puede generar fácilmente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, simplificando la producción de contenido técnico detallado.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo educativo de 2 minutos para nuevos empleados, presentando las políticas de la empresa con un tono profesional pero accesible. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, con un avatar de AI entregando la información principal, asegurando una voz de marca consistente y claridad. La capacidad de avatares de AI de HeyGen permite el desarrollo de contenido de formación escalable y personalizado.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza de contenido dinámico de 1 minuto para redes sociales anunciando una nueva función para un creador de vídeos de utilidades, dirigido a involucrar a los usuarios existentes y atraer a potenciales clientes. El estilo visual debe ser vibrante y rápido, incorporando cortes rápidos y texto en pantalla, acompañado de música de fondo enérgica. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un anuncio profesional y llamativo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo técnico detallado de 1.5 minutos guiando a los usuarios a través de una función compleja de un creador de vídeos de utilidades, específicamente dirigido a aquellos que buscan información detallada sobre cómo hacerlo. El vídeo debe adoptar una presentación visual clara y paso a paso con una voz en off calmada e instructiva, mejorada por la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Utilidades

Transforma sin esfuerzo información compleja en vídeos de utilidades atractivos con avatares de AI y herramientas intuitivas, mejorando la comprensión y comunicación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando la explicación de tu servicio o producto. La capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen dará vida a tus palabras.
2
Step 2
Selecciona Visuales con Avatares de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu marca o narrador, asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales y Branding
Mejora tu vídeo con un discurso de sonido natural utilizando la generación de voz en off, y aplica el logotipo y colores de tu marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Explicativo
Finaliza tu atractivo vídeo de utilidad exportándolo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, listo para su distribución a tu audiencia objetivo para marketing en vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Produce rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para promover utilidades, impulsando la conciencia e interacción.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar tus guiones en vídeos profesionales sin esfuerzo. Este innovador generador de vídeos AI agiliza el proceso de producción, haciendo que el contenido de alta calidad sea accesible para todos.

¿Puedo personalizar mis vídeos con las herramientas de HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece un potente editor de arrastrar y soltar que permite una amplia personalización, incluyendo controles de marca para mantener tu identidad visual única. Puedes integrar fácilmente tu logotipo y colores de marca en cualquier plantilla de vídeo.

¿Qué características ofrece HeyGen para audio y narración?

HeyGen proporciona capacidades robustas de generación de voz en off, convirtiendo tu texto en voz con voces de sonido natural para tus proyectos de vídeo. Esto asegura una narración de audio de alta calidad para complementar tu contenido visual.

¿Es HeyGen adecuado para crear varios tipos de contenido?

Sí, HeyGen es un versátil creador de vídeos de utilidades, ideal para generar contenido de vídeo explicativo atractivo, vídeos educativos y contenido dinámico para redes sociales. Nuestra plataforma soporta diversas necesidades de vídeo para varias estrategias de marketing y comunicación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo