Tu Generador de Vídeos Educativos para Clientes de Servicios Públicos
Crea vídeos de formación atractivos para reducir los costos de soporte al cliente con texto a vídeo intuitivo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación profesional de 60 segundos dirigido a representantes de atención al cliente de servicios públicos, diseñado para reducir los costos de soporte al cliente al delinear claramente las resoluciones comunes de consultas de facturación. El vídeo debe emplear un estilo visual profesional y atractivo con superposiciones de texto en pantalla, generado a partir de un guion completo utilizando la funcionalidad de texto a vídeo desde guion, e incluir subtítulos precisos para accesibilidad y refuerzo de la información crítica de los vídeos de formación.
Produce un vídeo instructivo de 30 segundos para miembros de diversas comunidades, demostrando una guía rápida y paso a paso para pagar su factura de servicios públicos en línea. El estilo visual debe ser brillante y presentar demostraciones sencillas con apoyo visual de biblioteca de medios/soporte de stock, complementado por una locución clara y concisa, haciendo el proceso fácilmente comprensible y mejorando la satisfacción del usuario con nuestros vídeos instructivos.
Elabora una presentación de generador de vídeo AI de 90 segundos para clientes de servicios públicos sobre la comprensión de los cambios estacionales en el consumo y consejos para ahorrar energía, con el objetivo de aumentar la satisfacción del usuario. Presenta este contenido con un estilo visual informativo y basado en datos utilizando gráficos simples y plantillas y escenas pre-diseñadas, entregado por una voz cálida y accesible para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre su consumo de energía y mejorar su experiencia general.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Educación al Cliente.
Desarrolla y distribuye eficientemente una gama más amplia de contenido educativo, alcanzando a más clientes de servicios públicos a nivel global con vídeo AI.
Mejorar el Compromiso del Cliente.
Eleva la satisfacción del usuario y la adopción del producto produciendo vídeos instructivos cautivadores que mejoran la comprensión y retención.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para proyectos creativos?
HeyGen simplifica los proyectos de vídeo creativos permitiendo a los usuarios aprovechar una vasta biblioteca de plantillas y avatares de AI realistas. Puedes generar fácilmente un vídeo AI a partir de un guion simple, utilizando una avanzada funcionalidad de texto a vídeo para dar vida a tu visión creativa de manera eficiente.
¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la producción de vídeos profesionales?
HeyGen ofrece características robustas para la producción de vídeos AI profesionales, incluyendo generación avanzada de locuciones y controles de marca integrales. Estas capacidades aseguran que tus vídeos generados mantengan una apariencia profesional consistente y de alta calidad.
¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de formación e instrucción efectivos?
Sí, HeyGen es un generador de vídeos AI ideal para producir vídeos de formación atractivos y vídeos instructivos completos. Su plataforma intuitiva permite la creación rápida de contenido educativo claro, conciso y visualmente atractivo.
¿Cuál es el enfoque de HeyGen para la creación de vídeos nativos de indicaciones?
El enfoque de HeyGen para la creación de vídeos nativos de indicaciones permite a los usuarios describir su vídeo deseado utilizando indicaciones en lenguaje natural. Esta avanzada funcionalidad de texto a vídeo transforma tus ideas en contenido de vídeo AI dinámico con notable facilidad y rapidez.