Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial técnico de 90 segundos para usuarios existentes que resuelvan un error común de software, mostrando un estilo visual profesional centrado en los elementos de la interfaz y una entrega de audio autoritaria y calmada. Incorpora subtítulos para resaltar los pasos clave de diagnóstico, proporcionando documentación en vídeo completa sobre cómo resolver el problema.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un anuncio vibrante de actualización de producto de 45 segundos para todos los usuarios actuales, destacando una nueva función con un estilo visual dinámico y una voz en off enérgica y entusiasta. Aprovecha la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar visualmente los vídeos generados por IA, asegurando que la nueva funcionalidad del generador de vídeos de IA se presente de manera atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una guía detallada de 2 minutos para desarrolladores sobre cómo integrar nuestro producto a través de API, con un estilo visual minimalista y ejemplos de código claros y un estilo de audio informativo y preciso. Un avatar de IA debe explicar paso a paso las complejas integraciones de API, creado eficientemente con la capacidad de avatares de IA de HeyGen, sirviendo como un agente de vídeo de IA efectivo para asistencia técnica.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona el Generador de Vídeos de Soporte al Usuario

Produce rápidamente vídeos de soporte claros y potenciados por IA para asistir a tus usuarios, mejorar el autoservicio y reducir el volumen de tickets.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de soporte. Nuestra plataforma de IA utiliza capacidades de texto a vídeo desde guion para transformar tu texto en un vídeo dinámico, asegurando una comunicación clara.
2
Step 2
Elige tu Avatar y Voz de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA y voces de IA con sonido natural para narrar tu contenido de soporte. Incluso puedes crear un avatar de IA personalizado para la consistencia de marca.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con grabaciones de pantalla, imágenes o medios de stock para demostrar visualmente las soluciones. Integra el logotipo y los colores de tu marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo instructivo y expórtalo en MP4 para una fácil integración en tu base de conocimiento, CRM o portales de soporte. Comparte un enlace directo para acceso instantáneo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA con avatares?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de IA aprovechando su avanzada plataforma de IA generativa. Puedes transformar texto en vídeo desde un guion utilizando avatares de IA realistas, lo que agiliza significativamente tu proceso de producción de contenido. Esta potente funcionalidad permite la creación eficiente de vídeos generados por IA de alta calidad.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen ofrece amplias capacidades técnicas para la personalización de vídeos, permitiéndote mantener una fuerte consistencia de marca. Puedes utilizar controles de marca para logotipos y colores, crear avatares de IA personalizados y ajustar el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas. Además, HeyGen ofrece funciones avanzadas de edición de vídeo de IA como subtítulos, filtros y efectos para mejorar tus visuales.

¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de soporte existentes para vídeos de soporte al usuario?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un generador de vídeos de soporte al usuario efectivo que se integra perfectamente con tus sistemas existentes. Ofrece integraciones robustas de API, incluidas conexiones específicas para plataformas como Zendesk e Intercom. Esto te permite generar fácilmente vídeos de soporte y construir una base de conocimiento de vídeo alojada integral.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la calidad del vídeo con sus opciones multimedia y de exportación?

HeyGen mejora significativamente la calidad del vídeo a través de sus opciones multimedia y de exportación completas. Puedes generar voces en off profesionales de IA y añadir audio sincronizado, música de fondo y efectos de sonido a tus vídeos. Para la distribución, HeyGen admite la exportación confiable en MP4, asegurando que tu contenido de alta calidad esté listo para cualquier plataforma.

