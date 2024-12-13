Creador de Vídeos de Historia de Usuario para Narración Visual Instantánea

Crea historias de usuario cautivadoras en minutos con avatares de AI que dan vida a tus narrativas, involucrando a tu audiencia como nunca antes.

447/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una pieza de contenido dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigida a aspirantes a creadores de contenido, con cortes rápidos, música de fondo de moda y visuales vibrantes. Este vídeo demostrará cómo los usuarios pueden transformar sin esfuerzo un guion simple en narrativas visuales atractivas utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, diseñada para ayudar a los creadores a destacar.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para educadores y profesionales del e-learning, explicando un concepto científico complejo. El estilo visual debe ser limpio e informativo, incorporando gráficos animados y una voz calmada y autoritaria para guiar a los espectadores a través de cada paso, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la experiencia de aprendizaje de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de vídeo de AI de 15 segundos para organizadores de eventos que promueva una próxima cumbre virtual. Emplea un estilo visual audaz e impactante con música de fondo emocionante y superposiciones de texto concisas y llamativas, utilizando la generación de locuciones de HeyGen para entregar un poderoso llamado a la acción que capture el interés de la audiencia para este vídeo de marketing.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Historia de Usuario

Transforma sin esfuerzo tus historias de usuario en vídeos atractivos con nuestro creador de vídeos de AI, simplificando la creación desde el guion hasta la pantalla.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Historia de Usuario
Inicia la creación de tu vídeo pegando tu guion de historia de usuario directamente en la plataforma, aprovechando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI y Visuales
Mejora tu narrativa eligiendo entre una diversa selección de avatares de AI para representar a tus personajes y transmitir emociones de manera efectiva.
3
Step 3
Genera Locuciones Realistas
Da vida a tu guion de historia de usuario con nuestra avanzada función de generación de locuciones, produciendo narraciones de sonido natural sin esfuerzo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de historia de usuario atractivo utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, preparándolo para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producir Contenido Motivacional Inspirador

.

Crea poderosos vídeos de AI que transmitan narrativas de usuarios inspiradoras, motivando y conectando profundamente con tus espectadores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos creativos para los usuarios?

HeyGen empodera a los creadores de contenido para producir historias visuales atractivas sin esfuerzo. Nuestro creador de vídeos de AI proporciona plantillas inteligentes y avatares de AI, simplificando todo el proceso de creación de vídeos desde el guion hasta los vídeos completos, mejorando tu flujo de trabajo creativo.

¿Puedo crear historias visuales dinámicas con avatares de AI usando HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos dinámicos y atractivos aprovechando nuestra diversa selección de avatares de AI. Estos modelos de AI dan vida a tus historias visuales, ofreciendo una experiencia de narración única y poderosa impulsada por AI para los creadores de contenido.

¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo producir usando HeyGen?

HeyGen es una plataforma de vídeo de AI ideal para generar una amplia gama de vídeos de marketing y contenido atractivo para redes sociales. Puedes crear rápidamente vídeos explicativos de alta calidad, anuncios de AI y otros contenidos promocionales para cautivar a tu audiencia y aumentar el compromiso.

¿Ofrece HeyGen herramientas para un control creativo mejorado en la producción de vídeos?

El Editor de Vídeos de AI de HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar que te pone en completo control creativo de la creación de tus vídeos. Puedes personalizar escenas fácilmente, añadir locuciones y refinar tus historias visuales para que coincidan con tu visión exacta, asegurando que los métodos de narración diversos estén a tu alcance.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo