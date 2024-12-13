Creador de Vídeos de Incorporación de Usuarios: Aumenta el Compromiso y la Retención

Crea vídeos de incorporación de clientes o empleados de manera instantánea utilizando avanzadas locuciones de IA para una guía clara y consistente.

Crea un vibrante tutorial de 45 segundos para el creador de vídeos de incorporación de usuarios, dirigido a nuevos clientes, demostrando características clave con un estilo visual atractivo y un tono claro y amigable, potenciado por la generación de voz de HeyGen para asegurar una experiencia fluida desde el primer momento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un dinámico vídeo de 30 segundos que muestre una nueva característica de software, dirigido a gerentes de producto y equipos de marketing, utilizando visuales modernos y elegantes y una pista de audio enérgica, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para un desarrollo rápido.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una guía integral de 60 segundos para la incorporación de empleados para equipos internos, con una estética profesional pero accesible y un avatar de IA atractivo para transmitir información de manera efectiva, destacando el poder de los avatares de IA de HeyGen para un mensaje de marca consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 40 segundos para usuarios de productos SaaS, adoptando un estilo visual limpio e instructivo con pasos precisos y fáciles de seguir, mejorado por los subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad en procesos complejos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de Usuarios

Optimiza tu incorporación de usuarios con vídeos atractivos impulsados por IA. Crea guías profesionales y personalizadas sin esfuerzo para dar la bienvenida y educar a los nuevos usuarios.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Inicia tu proyecto eligiendo entre la diversa gama de plantillas y escenas de HeyGen, proporcionando una manera rápida y eficiente de estructurar tu vídeo de incorporación.
2
Step 2
Personaliza Elementos Visuales
Personaliza tu vídeo seleccionando un avatar de IA atractivo para presentar tu contenido, añadiendo un toque humano sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Genera Audio y Texto Atractivos
Mejora la claridad y el compromiso con la generación de locuciones profesionales, seleccionando entre una gama de voces de IA que suenan naturales para narrar tu guía.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Guía
Finaliza tu vídeo de incorporación utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto para ajustarse perfectamente a varias plataformas. Luego, exporta fácilmente tu vídeo pulido y de alta calidad para una distribución sin problemas a tus nuevos usuarios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Explicaciones de Productos

.

Desmitifica características y procesos complejos de productos utilizando vídeos generados por IA claros y concisos, mejorando la comprensión y adopción del usuario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación de usuarios atractivos?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de incorporación de usuarios, ofreciendo una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA. Esto te permite crear vídeos de incorporación que son visualmente atractivos y altamente efectivos, ayudando a los nuevos usuarios a entender rápidamente tu producto.

¿Puede HeyGen automatizar todo el proceso de creación de vídeos para la incorporación de nuevos usuarios?

Sí, HeyGen aprovecha la automatización impulsada por IA para agilizar la creación de vídeos. Con características como texto a vídeo desde guiones y locuciones de IA, puedes generar vídeos de incorporación profesionales rápidamente, minimizando el esfuerzo manual y maximizando la eficiencia.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca de mis vídeos de incorporación?

HeyGen proporciona amplios controles de marca, incluyendo la capacidad de subir tu logo y usar colores personalizados. Esto asegura que cada vídeo de incorporación de clientes y material de incorporación de empleados que crees mantenga una identidad de marca consistente y profesional.

Más allá de los vídeos básicos de incorporación de usuarios, ¿qué otros tipos de contenido de formación puede producir HeyGen?

HeyGen sirve como un versátil software de vídeos explicativos, permitiendo la creación de varios vídeos de formación, vídeos instructivos y comunicaciones internas. Sus robustas herramientas de creación de vídeos soportan un amplio espectro de necesidades educativas e instructivas.

