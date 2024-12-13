Generador de Vídeos de Introducción de Usuarios: Simplifica tu Configuración

Crea vídeos de introducción profesionales rápidamente usando texto a vídeo desde un guion para guiar a los nuevos usuarios de manera efectiva.

Genera un vídeo de introducción de 1 minuto, específicamente dirigido a nuevos usuarios empresariales que necesitan entender una función compleja de SaaS. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando superposiciones gráficas animadas para explicar conceptos abstractos, acompañado de una narración clara y segura. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera atractiva, asegurando una generación de voz en off fluida para un producto final pulido, creando un generador de vídeos de introducción efectivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para el personal de soporte técnico, demostrando el proceso de configuración paso a paso de una nueva herramienta de diagnóstico interna. El vídeo requiere un estilo visual preciso e instructivo que imite la grabación de pantalla, con una narración de audio calmada y detallada. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la creación de contenido, complementado con subtítulos automáticos para accesibilidad, convirtiéndolo en un excelente creador de vídeos de introducción.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de recorrido técnico de 2 minutos destinado a desarrolladores y administradores técnicos, ilustrando la integración avanzada de API de un producto con sistemas externos. El estilo visual debe ser orientado a datos y conciso, incorporando fragmentos de código y diagramas de flujo claros, todo narrado con una voz autoritaria. Este proyecto de generador de vídeos de AI debe utilizar efectivamente las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la información compleja, integrando activos visuales relevantes de su biblioteca de medios/soporte de stock para crear una experiencia completa de editor de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de consejo rápido de 45 segundos dirigido a usuarios avanzados experimentados, mostrando las mejores prácticas para optimizar su flujo de trabajo dentro del software aprovechando configuraciones avanzadas. El vídeo necesita un estilo visual dinámico y atractivo con cortes rápidos y una voz enérgica y alentadora. Asegúrate de que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, potencialmente extrayendo elementos adicionales de la biblioteca de medios/soporte de stock para resaltar características clave y personalizar vídeos de manera efectiva dentro de este generador de vídeos de introducción.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Introducción de Usuarios

Crea sin esfuerzo vídeos de introducción atractivos y personalizados para tus usuarios en solo unos pocos pasos simples, mejorando su primera experiencia con tu producto.

1
Step 1
Pega tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza introduciendo tu contenido de introducción como un guion o eligiendo entre una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para iniciar tu creación.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI y Voz
Mejora tu vídeo seleccionando entre diversos avatares de AI para presentar tu contenido, haciendo que la introducción de usuarios sea más cercana y dinámica.
3
Step 3
Refina tu Vídeo con Branding
Aplica el estilo único de tu marca utilizando controles de branding (logo, colores) e integrando tus propios medios para un aspecto pulido y cohesivo.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo Final
Produce tus vídeos de introducción de alta calidad y compártelos fácilmente con tus usuarios, asegurando una introducción fluida y efectiva a tu producto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Características del Producto y la Educación

.

Desglosa fácilmente funcionalidades complejas del producto en vídeos de introducción claros y concisos, mejorando el aprendizaje y la adopción del usuario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de introducción de usuarios?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de AI, agilizando la producción de vídeos de introducción de usuarios atractivos. Los usuarios pueden transformar fácilmente texto en contenido de vídeo dinámico utilizando avatares de AI realistas y voces en off profesionales de AI, reduciendo significativamente el tiempo de producción para una introducción efectiva.

¿Puedo personalizar la apariencia de mis vídeos de introducción de clientes con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de introducción de clientes. Puedes seleccionar entre una variedad de plantillas de vídeo, integrar los activos de tu marca y personalizar avatares de AI y fondos para que coincidan perfectamente con la estética de tu empresa al personalizar vídeos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear vídeos de formación y demostración de productos completos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas para crear vídeos de formación y demostración de productos detallados, como grabación de pantalla integrada y capacidades avanzadas de edición de vídeo. Además, su soporte multilingüe te permite llegar a una audiencia global con voces en off de AI en varios idiomas.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos de introducción de alta calidad usando HeyGen?

Como un potente creador de vídeos de introducción, HeyGen permite la creación rápida de contenido de alta calidad. Con una funcionalidad intuitiva de texto a vídeo y plantillas de vídeo listas para usar, puedes producir vídeos de introducción profesionales, incluso en resolución 4K, en minutos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo