Generador de Incorporación de Usuarios: Impulsa la Adopción y Retención
Acelera la adopción de usuarios y el éxito del cliente creando experiencias de incorporación personalizadas con avatares de IA atractivos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para propietarios de productos, este vídeo de 90 segundos demuestra la facilidad de crear listas de verificación interactivas dentro de una plataforma de incorporación de usuarios, destacando su aspecto de solución sin código. Visualmente, contará con grabaciones de pantalla dinámicas y una música de fondo vibrante y optimista, mientras una voz amigable de IA guía a los espectadores a través de los pasos, aprovechando el texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos/captions para accesibilidad.
Un análisis profundo de 2 minutos para analistas de datos, este vídeo explora cómo una plataforma de adopción digital aprovecha potentes análisis de productos para optimizar el compromiso del usuario. El enfoque visual será centrado en datos con animaciones elegantes y visualizaciones de datos atractivas, complementado por una voz informativa, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar conceptos complejos de manera clara.
Un vídeo de 1,5 minutos dirigido a equipos de soporte, detallando cómo una plataforma de incorporación de usuarios permite la creación y despliegue rápidos de un centro de recursos dentro de la aplicación. El estilo visual y de audio será un recorrido paso a paso amigable con un tono instructivo claro, demostrando aplicaciones prácticas y utilizando eficazmente el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas y texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa el Compromiso de Incorporación de Usuarios.
Aprovecha la IA para crear recorridos en vídeo atractivos y recorridos de productos, mejorando significativamente la comprensión y las tasas de retención de los usuarios.
Escala la Creación de Contenido de Incorporación.
Genera rápidamente una variedad de módulos de incorporación y vídeos de demostración interactivos, asegurando que cada usuario reciba una guía completa y accesible.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios generar vídeos profesionales sin esfuerzo a partir de guiones simples y plantillas listas para usar. Esta solución sin código hace que la producción de vídeos sofisticados sea accesible para diversas aplicaciones.
¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para que coincidan con mi marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y otros elementos visuales. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca para un mensaje coherente.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la salida y distribución de vídeos?
HeyGen admite varias opciones de cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de alta calidad, asegurando que tus vídeos generados estén optimizados para cualquier plataforma. Puedes producir fácilmente vídeos de demostración interactivos o seminarios web automatizados e integrarlos en tus flujos de trabajo existentes.
¿HeyGen ofrece características para mejorar la accesibilidad y el contenido de los vídeos?
Sí, HeyGen incluye generación de locuciones robustas y subtítulos/captions automáticos, mejorando la accesibilidad y comprensión. Además, una rica biblioteca de medios y soporte de stock proporcionan recursos extensos para tus proyectos de vídeo.