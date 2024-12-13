Potencia el Aprendizaje con un Generador de Vídeos Educativos

Transforma tu formación con un creador de vídeos educativos. Crea sin esfuerzo vídeos educativos atractivos utilizando la potente función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un recorrido de 90 segundos sobre el generador de vídeos AI dirigido a usuarios tecnológicos existentes y profesionales de TI, explicando una nueva integración de producto. El estilo visual debe ser dinámico con gráficos en movimiento atractivos, mientras que el audio proporciona una narración técnica precisa desarrollada a partir de un guion detallado, utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen. Aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar la explicación de esta avanzada integración.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación integral de 2 minutos diseñado para empleados internos y líderes de equipo, describiendo un nuevo proceso de la empresa de principio a fin. El vídeo debe adoptar un estilo visual corporativo, amigable y fácil de seguir, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la información de manera efectiva. Asegúrate de que todos los pasos críticos estén resaltados con texto en pantalla, accesible a través de la función de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo de este un elemento crucial para la creación eficiente de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una demostración convincente de 45 segundos de un creador de vídeos educativos dirigido a educadores y creadores de contenido, ilustrando lo fácil que es transformar presentaciones de PowerPoint existentes en contenido de vídeo atractivo. Emplea un estilo visual brillante, ilustrativo y alentador con una voz animada e informativa, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir rápidamente presentaciones. Muestra la flexibilidad del cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para adaptarse a varias plataformas, proporcionando un camino claro desde materiales tradicionales a experiencias de aprendizaje dinámicas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Educativos

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación en vídeos educativos atractivos con AI, agilizando la creación de contenido y mejorando las experiencias de aprendizaje.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo o pegando tu guion de formación. Nuestro AI analizará tu texto, sentando las bases para tu vídeo educativo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI
Elige entre una diversa biblioteca de avatares AI para representar visualmente tu contenido, asegurando un presentador profesional y relatable para tu audiencia.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos
Mejora la claridad incorporando medios de stock relevantes o tus propios visuales. Genera automáticamente subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y comprensión.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo y expórtalo en el formato deseado, listo para ser compartido en plataformas como tu LMS o sistemas de formación internos, completando tu creación de vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar la Eficacia de la Formación

Aumenta significativamente la participación de los aprendices y la retención de conocimientos a través de vídeos de formación generados por AI dinámicos y personalizados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de vídeos AI para la educación de usuarios?

HeyGen es un potente generador de vídeos AI que transforma guiones de texto en vídeos educativos atractivos. Aprovecha la avanzada tecnología de texto a vídeo, permitiéndote seleccionar entre diversos avatares AI y generar locuciones AI realistas para dar vida a tus materiales de formación.

¿Puedo integrar materiales de formación existentes como PowerPoints en HeyGen para la creación de vídeos?

Sí, HeyGen permite una creación de vídeos sin problemas al permitirte subir e integrar varios materiales de formación, incluidos PowerPoints. Puedes convertir tus presentaciones en contenido de vídeo dinámico, añadiendo avatares AI y locuciones para mejorar el aprendizaje y la participación.

¿Qué herramientas de edición avanzadas y controles de marca ofrece HeyGen para vídeos de formación profesional?

HeyGen proporciona herramientas de edición completas y controles de marca para personalizar tus vídeos de formación profesional. Puedes aplicar el logotipo y los colores de tu marca, utilizar una rica biblioteca de medios y añadir subtítulos para accesibilidad, asegurando que tu contenido se alinee perfectamente con los estándares de tu organización.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos multilingües con locuciones y subtítulos AI?

HeyGen simplifica la creación de vídeos multilingües ofreciendo una robusta generación de locuciones AI y soporte automático de subtítulos. Esta capacidad técnica permite a los usuarios traducir fácilmente guiones y producir vídeos de formación accesibles a una audiencia global, mejorando el alcance y la comprensión.

