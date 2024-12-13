Generador de Vídeos para Mejora de Habilidades: Potencia la Formación de Empleados Ahora

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos para empleados utilizando nuestra potente función de texto a vídeo para un aprendizaje eficiente.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a profesionales de TI y nuevos empleados, demostrando una característica compleja de software. El estilo visual debe ser elegante y diagramático, con una voz en off de IA calmada y autoritaria que explique los procesos paso a paso. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente la documentación técnica en explicaciones visuales atractivas, adecuadas para mejorar habilidades mediante la integración en LMS.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a desarrolladores y entusiastas de la tecnología, desglosando los principios de un nuevo algoritmo de IA. La estética visual debe ser futurista e ilustrativa, con un avatar de IA expresivo que presente la información claramente. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para aportar un toque humano a temas técnicos complejos, haciendo que esta herramienta generadora de vídeos de IA sea invaluable para explicaciones detalladas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización conciso de 45 segundos para equipos de ingeniería globales, presentando las capacidades de una nueva herramienta técnica. El estilo visual debe estar impulsado por infografías y ser directo, con una voz en off de IA precisa y articulada que pueda adaptarse fácilmente para soporte multilingüe. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una entrega de audio clara y consistente en todas las versiones lingüísticas del contenido del generador de vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación esencial de 1 minuto sobre las mejores prácticas para el manejo seguro de datos, destinado a todos los empleados. El estilo visual debe ser limpio, profesional y fácilmente digerible, complementado por una voz de IA amigable pero firme. Incorpora los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave, agilizando el proceso de creación de vídeos para procedimientos técnicos críticos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Mejora de Habilidades

Transforma sin esfuerzo tu contenido de formación en vídeos atractivos potenciados por IA para educar y empoderar a tu equipo con un esfuerzo mínimo.

1
Step 1
Crear desde Texto
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación. La capacidad de texto a vídeo de nuestra plataforma convierte tu contenido escrito en un vídeo dinámico, formando la base de tus cursos de mejora de habilidades.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Mejora tu contenido instructivo seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales. Estos presentadores digitales añaden un toque humano, haciendo que tus vídeos de formación sean más cercanos y atractivos.
3
Step 3
Generar Voces en Off
Refina el audio de tu vídeo utilizando la generación avanzada de voces en off para una narración de sonido natural. Elige entre varias voces e idiomas para adecuar perfectamente tu contenido de formación y audiencia.
4
Step 4
Exportar tu Vídeo
Finaliza tu proyecto y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu vídeo de mejora de habilidades completado en varios formatos. Esto asegura que esté perfectamente adaptado para la integración en cualquier plataforma, incluyendo tu LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitificar Temas Complejos

.

Transforma conceptos intrincados, como temas médicos, en vídeos generados por IA claros, concisos y atractivos para una mejor comprensión y educación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de generador de vídeos de IA, permitiendo a los usuarios transformar texto en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de IA realistas. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos, haciéndolo eficiente para diversas aplicaciones.

¿Puede HeyGen integrarse con plataformas de aprendizaje existentes para formación?

Sí, HeyGen admite la integración con LMS, permitiendo el despliegue sin problemas de su contenido de generador de vídeos de formación dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje existentes. Además, puede exportar vídeos en formato SCORM para una amplia compatibilidad y seguimiento.

¿Qué opciones de voz en off y multilingües ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona robustas voces en off de IA con una amplia gama de voces de sonido natural, asegurando un audio de alta calidad para sus vídeos. También ofrecemos un soporte multilingüe integral, permitiéndole llegar a una audiencia global sin esfuerzo.

¿Proporciona HeyGen herramientas para contenido de vídeo alineado con la marca?

Absolutamente, HeyGen empodera a los usuarios con amplios controles de marca, permitiéndole incorporar su logo, colores de marca y fuentes personalizadas en la creación de sus vídeos. Esto asegura que todos sus vídeos mantengan una identidad de marca consistente en todas las plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo