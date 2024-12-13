Generador de Vídeos para Mejora de Habilidades: Potencia la Formación de Empleados Ahora
Crea rápidamente vídeos de formación atractivos para empleados utilizando nuestra potente función de texto a vídeo para un aprendizaje eficiente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a desarrolladores y entusiastas de la tecnología, desglosando los principios de un nuevo algoritmo de IA. La estética visual debe ser futurista e ilustrativa, con un avatar de IA expresivo que presente la información claramente. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para aportar un toque humano a temas técnicos complejos, haciendo que esta herramienta generadora de vídeos de IA sea invaluable para explicaciones detalladas.
Produce un vídeo de actualización conciso de 45 segundos para equipos de ingeniería globales, presentando las capacidades de una nueva herramienta técnica. El estilo visual debe estar impulsado por infografías y ser directo, con una voz en off de IA precisa y articulada que pueda adaptarse fácilmente para soporte multilingüe. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una entrega de audio clara y consistente en todas las versiones lingüísticas del contenido del generador de vídeos de formación.
Diseña un vídeo de formación esencial de 1 minuto sobre las mejores prácticas para el manejo seguro de datos, destinado a todos los empleados. El estilo visual debe ser limpio, profesional y fácilmente digerible, complementado por una voz de IA amigable pero firme. Incorpora los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave, agilizando el proceso de creación de vídeos para procedimientos técnicos críticos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar el Aprendizaje y la Creación de Cursos.
Crea sin esfuerzo más cursos de formación y contenido educativo, ampliando tu alcance a una audiencia global con soporte multilingüe.
Mejorar la Efectividad de la Formación de Empleados.
Utiliza vídeos potenciados por IA para aumentar significativamente el compromiso y mejorar la retención de conocimientos en tus programas de formación de empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?
HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de generador de vídeos de IA, permitiendo a los usuarios transformar texto en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de IA realistas. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos, haciéndolo eficiente para diversas aplicaciones.
¿Puede HeyGen integrarse con plataformas de aprendizaje existentes para formación?
Sí, HeyGen admite la integración con LMS, permitiendo el despliegue sin problemas de su contenido de generador de vídeos de formación dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje existentes. Además, puede exportar vídeos en formato SCORM para una amplia compatibilidad y seguimiento.
¿Qué opciones de voz en off y multilingües ofrece HeyGen?
HeyGen proporciona robustas voces en off de IA con una amplia gama de voces de sonido natural, asegurando un audio de alta calidad para sus vídeos. También ofrecemos un soporte multilingüe integral, permitiéndole llegar a una audiencia global sin esfuerzo.
¿Proporciona HeyGen herramientas para contenido de vídeo alineado con la marca?
Absolutamente, HeyGen empodera a los usuarios con amplios controles de marca, permitiéndole incorporar su logo, colores de marca y fuentes personalizadas en la creación de sus vídeos. Esto asegura que todos sus vídeos mantengan una identidad de marca consistente en todas las plataformas.