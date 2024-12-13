Generador de Vídeos Tutoriales de Actualización: Crea Guías Más Rápido

Optimiza la creación de tus vídeos instructivos con plantillas personalizables y potentes herramientas de IA, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Desarrolla un vídeo de 60 segundos dirigido a desarrolladores de software y gestores de producto, demostrando cómo actualizar eficientemente vídeos tutoriales existentes utilizando los avatares de IA de HeyGen y la función de Texto a vídeo desde guion. El estilo visual debe ser limpio y profesional, mostrando transiciones fluidas, complementado por una voz de IA clara y autoritaria para resaltar las capacidades de generación rápida de un generador de vídeos tutoriales de actualización.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos de soporte técnico y formadores corporativos, ilustrando el proceso de construir una nueva guía de usuario paso a paso para una actualización de software. El vídeo debe emplear una estética visual moderna y fácil de seguir, incorporando grabaciones de pantalla, mejoradas por la generación de voz en off de HeyGen para narraciones y subtítulos precisos para asegurar la accesibilidad del contenido de vídeo instructivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de 2 minutos para especialistas en L&D y jefes de departamento de TI, enfatizando la eficiencia de aprovechar Plantillas y escenas en HeyGen para crear contenido de vídeo de formación integral relacionado con actualizaciones de sistemas complejos. El vídeo debe adoptar un estilo de animación elegante e informativo, utilizando subtítulos sincronizados y una voz de IA confiada para comunicar efectivamente procedimientos técnicos detallados a través de la plataforma de creación de vídeos de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de demostración técnica de 45 segundos para redactores técnicos y especialistas en documentación, mostrando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir rápidamente documentación técnica en una salida dinámica de generador de texto a vídeo de IA. La presentación visual debe ser directa y con abundantes capturas de pantalla, complementada por una voz de IA precisa y técnica y aumentada con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar el proceso de actualización de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Actualizar tu Generador de Vídeos Tutoriales

Aprovecha las capacidades de IA para crear vídeos instructivos atractivos, profesionales y precisos en productos de manera eficiente, mejorando tu flujo de trabajo de contenido existente.

1
Step 1
Crea tu Guion Tutorial
Comienza escribiendo o pegando tus guías de usuario paso a paso en el editor de texto. Nuestro generador de texto a vídeo de IA convertirá tu entrada en un vídeo profesional.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para guiar a tus espectadores a través del tutorial. Esto añade un toque humano sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo con Visuales
Mejora tu vídeo instructivo añadiendo visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios para reforzar los puntos clave.
4
Step 4
Genera la Salida Final con Subtítulos
Genera automáticamente subtítulos precisos para accesibilidad y claridad. Luego, exporta tu vídeo de formación pulido en varios formatos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Complejos para una Instrucción Más Clara

.

Transforma temas intrincados en vídeos tutoriales fáciles de entender, mejorando la comprensión y los resultados de aprendizaje en diversos campos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de texto a vídeo de IA?

HeyGen transforma tus guiones escritos en vídeos atractivos utilizando IA avanzada, con avatares de IA personalizables y voces en off de IA realistas. Esta plataforma de creación de vídeos de IA optimiza todo el proceso de producción desde el texto hasta el vídeo final.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y la marca dentro de HeyGen?

Por supuesto. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus avatares de IA, incluyendo apariencia y voz, junto con controles de marca robustos. Puedes incorporar fácilmente tus logotipos y colores de marca para asegurar la consistencia de la marca en todos tus vídeos.

¿Qué herramientas de edición de vídeo están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece herramientas de edición de vídeo intuitivas que te permiten refinar tu contenido, añadir transiciones de escena e integrar medios de su biblioteca. La plataforma también genera automáticamente subtítulos, asegurando que tus vídeos sean accesibles y pulidos.

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos instructivos?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos tutoriales al permitir a los usuarios producir rápidamente vídeos instructivos detallados utilizando capacidades de texto a vídeo y plantillas prediseñadas. Esta plataforma de creación de vídeos de IA reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para producir contenido educativo de alta calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo