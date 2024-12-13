Un vídeo de 30 segundos diseñado para estudiantes potenciales, que presenta un recorrido virtual por el campus guiado por un avatar de IA atractivo. El estilo visual debe ser vibrante y moderno, mostrando los principales puntos de referencia de la universidad y actividades estudiantiles, complementado con una banda sonora animada y una voz en off amigable y acogedora. Este vídeo utiliza eficazmente los avatares de IA de HeyGen para crear una experiencia inmersiva para futuros solicitantes.

