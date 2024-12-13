Generador de Formación Universitaria: Creador de Cursos con IA para la Academia

Crea rápidamente cursos en línea atractivos y formación interactiva para instituciones académicas con Text-to-video avanzado a partir de guiones.

Descubre cómo las instituciones académicas pueden agilizar rápidamente la creación de cursos en línea con un vídeo de 30 segundos diseñado para profesores universitarios y diseñadores de cursos. Este prompt imagina un estilo visual brillante y atractivo combinado con una voz en off profesional y optimista, mostrando cómo el Text-to-video de HeyGen a partir de guiones y sus diversos Plantillas y escenas pueden transformar un esquema básico en un módulo de formación completo casi al instante, haciendo accesible a todos un poderoso "generador de formación universitaria".

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a formadores corporativos y departamentos de RRHH, ilustrando el potencial de vanguardia de una plataforma de generación de cursos de formación con IA. El vídeo debe presentar gráficos modernos y un avatar de IA amigable y entusiasta que aproveche la generación de Voz en off de HeyGen, haciendo que los "cursos de formación interactivos" complejos sean atractivos y accesibles para la formación de empleados, destacando la integración perfecta de contenido educativo potenciado por IA.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos para creadores de cursos independientes y pequeños proveedores de formación, demostrando el desarrollo sin esfuerzo de "contenido personalizable" utilizando una "herramienta de autoría de eLearning". Este vídeo empleará un estilo visual limpio e instructivo con una voz en off clara y concisa, enfatizando el uso eficiente de Subtítulos/captions de HeyGen y su robusto soporte de Biblioteca de medios/stock para construir un desarrollo de contenido educativo integral que destaque.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo promocional rápido de 15 segundos dirigido a educadores ocupados y comercializadores de contenido para plataformas educativas, mostrando el poder de la "Generación de Vídeo con IA" para actualizaciones rápidas o "módulos de formación" de microaprendizaje. Este prompt requiere una presentación rápida y visualmente rica con texto animado y una voz en off dinámica, utilizando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptar instantáneamente el contenido a varias plataformas y atraer a los estudiantes con mensajes concisos e impactantes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación Universitaria

Genera cursos en línea impactantes y personalizables para instituciones académicas con herramientas potenciadas por IA, agilizando el desarrollo de contenido y mejorando las experiencias de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Curso de Formación con IA
Introduce tu material de formación o tema, y nuestro motor de generación de cursos de formación con IA elaborará un esquema de curso completo y contenido inicial, completo con guiones de vídeo generados por IA.
2
Step 2
Personaliza los Módulos de Aprendizaje
Refina tu plan de estudios utilizando el constructor de cursos intuitivo de arrastrar y soltar. Añade contenido personalizable, elementos interactivos como cuestionarios y visuales ricos para involucrar a los estudiantes de manera efectiva.
3
Step 3
Produce Lecciones en Vídeo Atractivas
Aprovecha la Generación de Vídeo con IA para transformar tu contenido en lecciones en vídeo dinámicas. Selecciona entre una variedad de avatares y voces de IA para impartir tu formación con un acabado profesional.
4
Step 4
Integra y Despliega la Formación
Asegura una amplia accesibilidad integrando tu curso con sistemas de gestión de aprendizaje existentes. Exporta tu formación en varios formatos, incluyendo cumplimiento SCORM, para un despliegue sin problemas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Académicos Complejos

.

Utiliza vídeo con IA para simplificar temas universitarios intrincados, como las ciencias médicas, haciendo que el contenido educativo avanzado sea más accesible e impactante.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la Generación de Vídeo con IA para la creación de cursos en línea?

HeyGen simplifica el proceso de creación de cursos en línea atractivos aprovechando la avanzada Generación de Vídeo con IA. Los usuarios pueden transformar guiones en contenido de vídeo convincente con avatares de IA realistas y voces en off profesionales, acelerando el desarrollo de su contenido educativo.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para desarrollar cursos de formación interactivos?

HeyGen permite a los usuarios personalizar extensamente el contenido para cursos de formación interactivos. Utiliza una biblioteca de plantillas, escenas y medios, junto con controles de marca para asegurar que tus materiales educativos sean únicos y reflejen la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen servir como una herramienta de autoría de eLearning integral para la generación de formación universitaria?

Absolutamente, HeyGen actúa como una poderosa herramienta de autoría de eLearning, permitiendo una generación eficiente de formación universitaria. Crea fácilmente módulos de formación estructurados convirtiendo guiones en lecciones en vídeo, completos con avatares de IA y subtítulos generados automáticamente, agilizando el desarrollo de tu contenido educativo.

¿Cómo apoya HeyGen el desarrollo de contenido visual rico para cursos educativos?

HeyGen apoya el desarrollo robusto de contenido educativo a través de una biblioteca de medios integral y visuales personalizables. Aprovecha las herramientas de diseño de HeyGen, incluidos avatares de IA y diversas plantillas, para producir cursos de alta calidad y visualmente atractivos adaptados para varias plataformas.

