Descubre cómo las instituciones académicas pueden agilizar rápidamente la creación de cursos en línea con un vídeo de 30 segundos diseñado para profesores universitarios y diseñadores de cursos. Este prompt imagina un estilo visual brillante y atractivo combinado con una voz en off profesional y optimista, mostrando cómo el Text-to-video de HeyGen a partir de guiones y sus diversos Plantillas y escenas pueden transformar un esquema básico en un módulo de formación completo casi al instante, haciendo accesible a todos un poderoso "generador de formación universitaria".

