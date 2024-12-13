Imagina un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para estudiantes universitarios, mostrando lo fácil que es transformar sus trabajos de investigación en informes académicos atractivos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional con una narración amigable y clara de AI que guíe a los espectadores paso a paso en el proceso de usar la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para dar vida a su contenido académico.

Generar Vídeo