Creador de Vídeos Promocionales Universitarios: Impulsa la Inscripción

Crea vídeos cautivadores que atraigan a los mejores talentos. Aprovecha las voces en off de IA para contar la historia de tu universidad.

Crea un vibrante anuncio de 30 segundos para un creador de vídeos promocionales universitarios, dirigido a futuros estudiantes y sus padres, que capture vívidamente la dinámica vida en el campus y las instalaciones de vanguardia; una banda sonora inspiradora y visuales enérgicos subrayarán el mensaje, y la función de Texto a vídeo de HeyGen puede agilizar la creación de una narración convincente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Considera producir un cálido y auténtico vídeo de 45 segundos para redes sociales que presente testimonios impactantes de estudiantes, específicamente para estudiantes de secundaria que contemplan solicitudes universitarias; este vídeo debe emplear tomas de estilo entrevista personal y permitir que las voces de los estudiantes brillen, mientras que la generación de Voz en off de HeyGen asegura una calidad de audio cristalina en todo momento.
Prompt de Ejemplo 2
Para solicitantes internacionales y sus familias, es esencial un vídeo explicativo informativo y profesional de 60 segundos que detalle los programas universitarios o el proceso de solicitud; utiliza gráficos claros y un tono acogedor, aprovechando los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad multilingüe y un amplio alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de 15 segundos de moda y ritmo rápido con el creador de vídeos de IA, dirigido a captar la atención de los jóvenes usuarios de redes sociales (Generación Z), que destaque rápidamente eventos clave de la universidad o aspectos únicos a través de cortes rápidos dinámicos y música animada; los avatares de IA de HeyGen presentarán cada segmento, añadiendo un toque visual atractivo para cautivar a esta audiencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales Universitarios

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales universitarios atractivos con herramientas impulsadas por IA, diseñadas para mostrar tu campus y atraer a futuros estudiantes.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas de vídeo" profesionales para delinear rápidamente tu contenido promocional y establecer tu estilo visual.
2
Step 2
Añade Contenido Atractivo
Mejora tu promoción con medios de alta calidad de nuestra extensa "biblioteca de medios/soporte de stock", asegurando que tu campus y la vida estudiantil estén bellamente representados.
3
Step 3
Personaliza y Refina
Personaliza tu vídeo con "controles de marca (logo, colores)" para que coincida con la identidad de tu universidad, creando una presentación cohesiva y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Facilita el "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de tu vídeo promocional universitario terminado para varias plataformas, listo para cautivar a tu audiencia y ayudar a "impulsar la inscripción".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa Campañas de Inscripción

.

Desarrolla vídeos promocionales universitarios y anuncios de alto rendimiento con IA para impulsar la inscripción y expandir efectivamente el alcance de tu institución.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las universidades a crear vídeos promocionales atractivos?

HeyGen permite a las universidades producir "vídeos promocionales" atractivos utilizando "avatares de IA" y "Texto a vídeo desde guion", mostrando eficientemente la vida en el campus y los testimonios de estudiantes para "impulsar la inscripción". Esta plataforma sirve como un poderoso "creador de vídeos promocionales universitarios" que simplifica la creación de contenido.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen es un avanzado "creador de vídeos de IA" que proporciona "características de IA" integradas como "avatares de IA" realistas, "voces en off de IA" y "subtítulos" automáticos para transformar guiones en vídeos profesionales. Estas capacidades agilizan todo el proceso de producción de vídeos.

¿Puede HeyGen adaptar vídeos para varias plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen admite "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" flexible, facilitando la adaptación de tu contenido de "vídeo promocional" para diferentes canales digitales. Esto asegura que tus "vídeos para redes sociales" se vean pulidos y profesionales, independientemente de la plataforma.

¿Cómo agilizan la producción de contenido las plantillas de vídeo en HeyGen?

La extensa biblioteca de "plantillas de vídeo" de HeyGen permite la producción rápida de contenido de alta calidad, actuando como un intuitivo "creador de vídeos promocionales". Los usuarios pueden personalizar estas plantillas con su marca y utilizar el "editor de arrastrar y soltar" para crear historias visuales impresionantes rápidamente.

