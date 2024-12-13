Generador de Vídeos de Programas Universitarios: Eleva Tu Alcance

Crea rápidamente vídeos de marketing escolar atractivos con avatares de AI profesionales.

Genera un vídeo cautivador de 45 segundos que muestre un nuevo programa universitario, dirigido a futuros estudiantes y sus padres con un estilo visual inspirador y profesional, acompañado de una banda sonora animada y una locución clara. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar dinámicamente los aspectos clave del programa, asegurando un alto nivel de compromiso para los vídeos de marketing escolar.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para estudiantes en línea, desglosando conceptos educativos complejos con gráficos animados claros y una locución amigable. Este creador de vídeos educativos de AI aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, haciendo que la creación de contenido sea sencilla utilizando plantillas y escenas predefinidas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un clip vibrante de 30 segundos para redes sociales para atraer a jóvenes adultos, con contenido visualmente atractivo y de ritmo rápido, acompañado de música moderna, optimizado para visualización en silencio. Las funciones de subtítulos/captions y cambio de tamaño y exportación de aspecto de HeyGen asegurarán el máximo alcance y accesibilidad para la creación de vídeos impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 90 segundos para la formación del personal y profesorado universitario, presentando nuevas políticas o procedimientos con un estilo visual limpio y profesional y una locución autoritaria. Incorpora el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales relevantes y considera utilizar avatares de AI para una entrega consistente y atractiva de vídeos educativos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Programas Universitarios

Transforma sin esfuerzo la información del programa en vídeos educativos atractivos para marketing y alcance con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Escribe Tu Guion
Comienza introduciendo los detalles de tu programa y los mensajes clave como texto. Nuestra AI convertirá automáticamente tu guion en un vídeo dinámico, ahorrándote tiempo en filmación.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar tus programas universitarios. Estos presentadores digitales pueden transmitir efectivamente tu mensaje y captar la atención de tu audiencia.
3
Step 3
Genera Locuciones y Personaliza
Produce locuciones de calidad profesional en múltiples idiomas o selecciona entre plantillas prediseñadas para mejorar el atractivo visual y la entrega del mensaje de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con la marca de la universidad, ajusta las proporciones para diferentes plataformas y expórtalo para compartirlo sin problemas en redes sociales, sitios web o presentaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza el Marketing y Alcance Universitario

Crea rápidamente vídeos atractivos para redes sociales y clips de marketing para promover programas universitarios y atraer a futuros estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para contenido educativo?

HeyGen agiliza la creación de vídeos educativos atractivos ofreciendo plantillas listas para usar, avatares de AI y potentes capacidades de texto a vídeo. Puedes transformar fácilmente guiones en contenido atractivo con una interfaz de arrastrar y soltar, asegurando que los vídeos educativos de alta calidad sean accesibles para todos.

¿Puede HeyGen crear vídeos educativos de AI profesionales con avatares de AI personalizados y locuciones?

Absolutamente. HeyGen permite a los usuarios producir vídeos educativos de AI profesionales con avatares de AI realistas y locuciones naturales de AI. Esto permite contenido personalizado y altamente atractivo, perfecto para diversos escenarios de aprendizaje y proyectos creativos.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para vídeos de programas universitarios y vídeos de marketing escolar?

HeyGen es un generador excepcional de vídeos de programas universitarios porque permite la producción rápida de vídeos explicativos de alta calidad y vídeos de marketing escolar. Con controles de marca, soporte de biblioteca de medios y opciones de localización fáciles, las universidades pueden mostrar efectivamente sus programas y llegar a audiencias diversas.

¿HeyGen admite la generación rápida de vídeos de formación para equipos de L&D?

Sí, HeyGen está diseñado para acelerar la producción de vídeos de formación para equipos de L&D. Al utilizar la funcionalidad de texto a vídeo, locuciones de AI y una extensa biblioteca de medios, las empresas pueden crear rápidamente vídeos de formación completos y atractivos sin un tiempo de producción extenso.

