Crea rápidamente contenido educativo atractivo para la participación estudiantil usando avatares AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Empodera al profesorado para crear contenido educativo atractivo con un vídeo promocional conciso de 45 segundos dirigido a educadores que buscan formas innovadoras de presentar cursos en línea. El estilo visual debe ser profesional y claro, incorporando transiciones dinámicas, mientras que el audio mantiene un tono autoritario pero accesible. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen y las plantillas personalizables para producir rápidamente contenido convincente con subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo pueden los administradores universitarios y asesores académicos comunicar eficazmente el éxito de las iniciativas de participación estudiantil? Crea un vídeo energético y visualmente rico de 30 segundos que muestre diversas actividades estudiantiles, subrayado por una banda sonora motivadora. Este vídeo destacará entornos de aprendizaje positivos, utilizando las versátiles plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para una perfecta visualización en todas las plataformas, asegurando que tus esfuerzos de creación de vídeos maximicen el impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un sofisticado vídeo de 60 segundos para investigadores y estudiantes de posgrado, destinado a presentar claramente hallazgos complejos y crear vídeos académicos profesionales. La estética visual debe ser limpia y orientada a los datos, complementada por una voz en off seria y experta que transmita autoridad. Con las capacidades avanzadas del generador de vídeos AI de HeyGen, incluidos avatares AI realistas y generación precisa de voz en off, junto con subtítulos automáticos, incluso el contenido educativo más intrincado puede hacerse accesible e impactante para un público más amplio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Presentación Universitaria

Transforma sin esfuerzo la historia de tu universidad en vídeos de presentación profesionales y atractivos usando AI, diseñados para cautivar a estudiantes potenciales y partes interesadas.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando o pegando el guion de presentación de tu universidad. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir instantáneamente tu contenido escrito en narración hablada.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje eligiendo de una diversa biblioteca de escenas y avatares AI. Selecciona el presentador y el fondo perfectos para representar profesionalmente a tu institución.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Personaliza tu vídeo para reflejar la identidad de tu universidad. Aplica controles de marca (logotipo, colores), añade música de fondo e incluye subtítulos automáticos para asegurar accesibilidad y pulido.
4
Step 4
Genera y Comparte
HeyGen procesa tus selecciones en un vídeo de alta calidad. Utiliza las características de redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto de HeyGen para preparar tu vídeo para cualquier plataforma, completando tu generación de vídeo de principio a fin.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Participación de Estudiantes y Personal

Aumenta la participación y la retención de conocimiento para estudiantes y personal a través de contenido de formación dinámico impulsado por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear contenido educativo atractivo para universidades?

HeyGen empodera a las universidades para producir contenido educativo profesional y atractivo con facilidad. Utiliza nuestro generador de vídeos AI para transformar conferencias complejas en lecciones de vídeo dinámicas, completas con subtítulos automáticos y plantillas personalizables, fomentando una mayor participación estudiantil.

¿Qué características del generador de vídeos AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos académicos?

HeyGen proporciona un avanzado generador de vídeos AI diseñado específicamente para crear vídeos académicos profesionales. Aprovecha nuestra funcionalidad de texto a vídeo desde guion y una diversa biblioteca de avatares AI para dar vida a tu material educativo, agilizando todo el proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen generar vídeos dinámicos de presentación universitaria y contenido de marketing?

Sí, HeyGen es un generador ideal de vídeos de presentación universitaria, permitiendo a las instituciones crear vídeos de marketing y matriculación atractivos. Con plantillas personalizables y controles de marca, puedes mostrar efectivamente tu campus y programas, haciendo que tus vídeos de marketing escolar destaquen.

¿Cómo mejoran los avatares AI de HeyGen los cursos en línea y la participación estudiantil?

Los avatares AI realistas de HeyGen mejoran significativamente los cursos en línea al proporcionar un toque humano al aprendizaje digital. Estos avatares pueden impartir contenido de conferencias, explicar temas complejos y guiar a los estudiantes, lo que lleva a un aumento en la participación estudiantil y hace que el contenido educativo sea más accesible.

