Imagina un vídeo de formación profesional de 90 segundos diseñado para formadores corporativos y profesionales de L&D, con visuales limpios y una voz en off autoritaria. Este vídeo demostraría cómo los avatares de AI de HeyGen simplifican la creación de vídeos de formación de alta calidad, haciendo que el creador universal de vídeos de formación sea verdaderamente indispensable.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo moderno y demostrativo de 2 minutos, ideal para desarrolladores de software e instructores técnicos, empleando transiciones suaves y un tono informativo y preciso. Este vídeo debería resaltar cómo HeyGen permite a los usuarios generar vídeos instructivos completos directamente desde el guion, aprovechando su capacidad de texto a vídeo impulsada por AI.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de e-learning amigable e inclusivo de 1 minuto para creadores de contenido educativo y defensores de la accesibilidad, con visuales claros que destaquen el texto clave y una voz calmada y alentadora. Este segmento ilustraría la simplicidad de añadir subtítulos automáticos para asegurar que todos los vídeos de e-learning sean accesibles, enfatizando los conceptos de microaprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de formación animado dinámico de 45 segundos, perfecto para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing sin experiencia en diseño, utilizando visuales coloridos y una voz en off optimista y segura. Muestra cómo la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen acelera la producción de vídeos de formación animados atractivos, estableciéndolo como un versátil creador de vídeos de formación.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador Universal de Vídeos de Formación

Produce sin esfuerzo vídeos de formación profesional con herramientas impulsadas por AI, desde el guion hasta visuales impresionantes, asegurando experiencias de aprendizaje atractivas y efectivas.

1
Step 1
Crea la Base de tu Proyecto
Comienza seleccionando entre una amplia gama de plantillas de vídeo o transforma tu guion existente en un borrador inicial de vídeo con capacidades avanzadas de texto a vídeo, estableciendo la base para tu contenido de formación.
2
Step 2
Añade Avatares de AI Atractivos
Da vida a tu contenido eligiendo entre varios avatares de AI que pueden transmitir tu mensaje con expresiones realistas y sincronización labial. Combínalos con una generación precisa de voces en off para aumentar el compromiso.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Refina tu vídeo de formación utilizando controles de marca para integrar tu logo y colores. Mejora la accesibilidad y comprensión con subtítulos automáticos generados para todo el contenido hablado.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación de alta calidad, listo para cualquier plataforma. Exporta en varios formatos de relación de aspecto y resoluciones, haciendo que tus vídeos instructivos sean impactantes y fácilmente compartibles para tu audiencia.

Casos de Uso

Simplifica la Educación en Salud

Simplifica efectivamente la información médica compleja, haciendo que la formación en salud sea más accesible e impactante para profesionales y estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación usando AI?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo desde el guion para transformar tu contenido escrito en vídeos de formación atractivos automáticamente. Este enfoque innovador hace que la creación de vídeos instructivos de alta calidad sea increíblemente eficiente, incluso sin filmación, funcionando como un poderoso creador universal de vídeos de formación.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos y voces en off para el contenido de formación?

Sí, HeyGen proporciona subtítulos automáticos y generación sofisticada de voces en off, simplificando el proceso de postproducción para tus vídeos de formación. Esto asegura accesibilidad y un amplio atractivo para tus vídeos de e-learning y módulos de microaprendizaje, convirtiéndolo en un creador de vídeos de formación integral.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para asegurar la consistencia de marca en los vídeos de formación?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo profesionales y controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes. Esto asegura que todos tus vídeos de formación animados y vídeos instructivos mantengan una apariencia consistente y profesional, reforzando tu identidad de marca.

¿Qué capacidades técnicas hacen de HeyGen un creador de vídeos de formación efectivo?

Las capacidades técnicas de HeyGen incluyen texto a vídeo desde el guion impulsado por AI, avatares de AI y generación avanzada de voces en off, convirtiéndolo en un robusto creador de vídeos de formación. También ofrece subtítulos automáticos y funciones de grabación de pantalla, simplificando la producción de vídeos de e-learning e instructivos completos.

