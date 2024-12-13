Generador Universal de Vídeos de Formación: Crea Cursos Atractivos

Empodera a los equipos de L&D para crear vídeos de formación para empleados atractivos al instante con avatares de IA realistas.

Crea un vibrante vídeo de marketing de 45 segundos que demuestre cómo los propietarios de pequeñas empresas pueden producir contenido atractivo sin esfuerzo. Muestra el poder de un generador de vídeos con IA para transformar ideas simples en "vídeos de marketing" profesionales, utilizando los diversos "Templates & scenes" de HeyGen para un estilo visual moderno y elegante, con una voz en off de IA animada y amigable que cautive a los espectadores.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para startups tecnológicas que presentan una nueva característica de producto, imagina un vídeo explicativo de 60 segundos que sea claro e informativo. Este "vídeo explicativo" debe contar con gráficos en movimiento dinámicos junto a un sofisticado "avatar de IA" que entregue una voz de IA clara y concisa, demostrando cómo las capacidades de "texto a vídeo desde guion" simplifican explicaciones complejas para los gestores de producto.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de formación profesional de 30 segundos para equipos de L&D corporativos, funcionando como una demostración concisa de un "generador universal de vídeos de formación". El estilo visual debe ser limpio y alentador, con "subtítulos/captions" fáciles de leer y una voz de IA cálida y clara producida mediante "generación de voz en off". Esto permite una rápida introducción de nuevas políticas de la empresa, destacando el papel de HeyGen como un eficiente "generador de vídeos de formación".
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional enérgico de 15 segundos dirigido a creadores de contenido en redes sociales, presentando una nueva serie digital. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, incorporando visuales vibrantes de la "biblioteca de medios/soporte de stock" con un fondo musical moderno y una voz de IA rápida. Enfatiza cómo el "generador de vídeos con IA" de HeyGen permite la creación rápida y el "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para varias plataformas, utilizando "templates personalizables" para lograr un aspecto pulido e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador Universal de Vídeos de Formación

Transforma sin esfuerzo tu contenido de formación en vídeos atractivos y de alta calidad utilizando herramientas impulsadas por IA y opciones personalizables, optimizando tu aprendizaje y desarrollo.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion o esquema de formación en la plataforma. Nuestra IA convertirá automáticamente tu texto en un vídeo dinámico utilizando capacidades de texto a vídeo, formando el núcleo de tu contenido.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu contenido. Estos presentadores digitales dan vida a tu guion, asegurando una entrega atractiva y consistente para tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza con Voz y Estilo
Genera voces en off de IA con sonido natural para tu avatar elegido, o sube tu propio audio. Mejora tu mensaje aún más personalizando los elementos de la escena y aplicando la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Completado
Una vez que tu vídeo de formación esté perfeccionado, expórtalo fácilmente para varias plataformas. Nuestras herramientas también permiten el redimensionamiento de la relación de aspecto y la adición de subtítulos para un alcance y accesibilidad máximos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación Compleja

.

Transforma conceptos intrincados en contenido de vídeo claro y digerible, haciendo que los temas complejos sean accesibles y fáciles de entender para cualquier necesidad de formación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing con IA?

HeyGen te permite crear "vídeos de marketing" atractivos de manera eficiente utilizando su avanzado "generador de vídeos con IA". Puedes transformar guiones directamente en contenido de vídeo atractivo con "avatares de IA" realistas y aprovechar "templates personalizables" para producir "vídeos explicativos" profesionales rápidamente.

¿Qué tipos de vídeos de formación puede ayudarme a crear HeyGen?

HeyGen actúa como un "generador universal de vídeos de formación", ideal para "formación corporativa", "formación de empleados" y "formación de clientes". Sus robustas capacidades de "texto a vídeo" y "avatares de IA" lo hacen perfecto para que los equipos de "L&D" desarrollen contenido instructivo de alta calidad a gran escala.

¿Ofrece HeyGen avatares de IA y voces en off realistas para la producción de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona "avatares de IA" altamente realistas que dan vida a tus guiones de "texto a vídeo". Complementando esto, nuestras avanzadas "voces en off de IA" aseguran que tu mensaje se entregue con un discurso natural y atractivo, haciendo que la producción de vídeos sea fluida.

¿Puedo personalizar la marca y apariencia de los vídeos generados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios "controles de marca", permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y activos sin esfuerzo. También puedes utilizar "templates personalizables" y aprovechar la biblioteca de medios para asegurar que cada salida del "generador de vídeos con IA" se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo