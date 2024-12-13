Desbloquea el Aprendizaje con un Generador de Formación de Acceso Universal
Crea sin esfuerzo vídeos de formación para empleados diversos con avatares de IA, asegurando acceso universal y aprendizaje atractivo para todos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Elabora un vídeo instructivo de 90 segundos para gerentes de RRHH, demostrando cómo producir rápidamente "vídeos de formación para empleados" atractivos utilizando "avatares de IA" para mejorar la retención del aprendizaje y transmitir información compleja de manera clara. Emplea un estilo visual vibrante y profesional con diversos "avatares de IA" de HeyGen representando varios roles, acompañado de música de fondo animada y alentadora. Enfatiza la facilidad de implementación de un "Generador de Vídeos de Formación Universal."
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a responsables de accesibilidad y organizaciones globales, ilustrando el papel crítico de las "funciones multilingües y de accesibilidad" para lograr un verdadero "acceso universal". Presenta una estética visual limpia y accesible con ejemplos de "Subtítulos/captions" en diversos idiomas y texto claro en pantalla, apoyado por una voz profesional y tranquilizadora. Este vídeo debe subrayar cómo HeyGen proporciona "Subtítulos/captions" completos para un mayor alcance.
Crea un vídeo tutorial rápido de 45 segundos para Expertos en la Materia (SMEs) mostrándoles cómo convertir su experiencia en contenido educativo impactante utilizando un "generador de vídeo de IA". Utiliza un enfoque visual directo y paso a paso con las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de aspecto profesional, acompañado de una voz en off concisa y amigable generada a través de "Generación de voz en off". Este prompt tiene como objetivo resaltar la creación eficiente de contenido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea más cursos y alcanza a más aprendices en todo el mundo.
Produce sin esfuerzo cursos diversos para expandir el alcance global y mejorar el acceso universal al aprendizaje.
Aumenta el compromiso y la retención de la formación con IA.
Eleva el impacto de los vídeos de formación para empleados aprovechando la IA para mejorar el compromiso y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA para formación?
HeyGen aprovecha un avanzado generador de vídeos de IA y tecnología de Texto a Vídeo para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo. Esto agiliza el proceso de creación de vídeos de formación para empleados, haciendo que la información técnica compleja sea fácilmente comprensible.
¿Qué funciones de accesibilidad ofrece HeyGen para vídeos de formación de acceso universal?
HeyGen apoya el acceso universal a través de funciones como Subtítulos/captions automáticos, generación de voz de IA / Texto a Voz, y funciones de traducción de idiomas. Estas herramientas ayudan a asegurar que los materiales de formación online sean inclusivos y accesibles para diversos aprendices.
¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje existentes o personalizar la marca de los vídeos?
HeyGen ofrece plantillas personalizables y controles de marca, permitiendo a los usuarios mantener una apariencia consistente. El enfoque de HeyGen está en generar salidas de IA de alta calidad que pueden ser fácilmente integradas en varias plataformas de formación online, apoyando una integración eficiente con LMS.
¿Cómo mejoran los avatares de IA y el generador de guiones de HeyGen la eficiencia de producción de vídeos?
Los avatares de IA de HeyGen proporcionan una presencia en pantalla consistente y profesional sin la necesidad de filmación tradicional. Junto con su generador de guiones, esto acelera significativamente la producción de vídeos explicativos y contenido de vídeo tutorial, convirtiéndolo en un poderoso Generador de Vídeos de Formación Universal.