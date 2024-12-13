Creador de Videos UGC: Crea Contenido Viral con AI

Genera UGC viral y anuncios de video de alto rendimiento sin esfuerzo. Nuestro creador de videos AI utiliza avatares de AI realistas para crear videos de estilo testimonial atractivos.

Crea un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, demostrando cómo pueden convertirse en prolíficos creadores de videos UGC. El estilo visual debe ser rápido, con colores vibrantes y cortes rápidos, presentando diferentes escenarios donde avatares de AI introducen productos o servicios. El audio debe ser moderno y animado, con una voz en off clara y entusiasta que explique la facilidad de usar los avatares de AI de HeyGen para generar contenido atractivo para TikTok, Reels y YouTube sin necesidad de estar frente a la cámara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de video de estilo testimonial de 45 segundos diseñado para profesionales de marketing y marcas de comercio electrónico que buscan generar confianza. Visualmente, apunta a una estética limpia y auténtica, mostrando el uso real del producto o clientes satisfechos, mejorado con superposiciones de aspecto profesional. El audio debe contar con una voz en off cálida y creíble generada directamente a partir de un guion escrito, demostrando la experiencia fluida de crear anuncios de video de alta calidad usando la capacidad de Texto a video de HeyGen, incluso para narrativas complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video instructivo de 60 segundos para creadores de contenido globales y marcas que se expanden internacionalmente, ilustrando el poder de un Generador de Videos UGC de AI. La narrativa visual debe ser dinámica, presentando diversos avatares de AI hablando en varios idiomas, con texto en pantalla reforzando el aspecto multilingüe. El audio será una demostración clara y atractiva de la función de generación de voz en off de HeyGen, cambiando sin problemas entre diferentes idiomas para resaltar el alcance global y la accesibilidad, inspirando a los creadores a llegar a nuevas audiencias sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video conciso de 30 segundos destacando un producto dirigido a negocios de comercio electrónico y especialistas en marketing digital que necesitan publicidad rápida e impactante. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando tomas vibrantes de productos y B-roll dinámico, enfatizando la rapidez y eficiencia. El audio debe contar con una voz en off enérgica y confiada combinada con una pista de fondo moderna y de ritmo rápido, destacando la rapidez con la que se pueden ensamblar anuncios de video profesionales usando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen, optimizando el gasto publicitario y la presencia en el mercado.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos UGC

Crea sin esfuerzo videos de contenido generado por el usuario (UGC) atractivos para redes sociales, anuncios y testimonios usando nuestro avanzado generador de videos AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion Atractivo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra función de Texto a video desde guion transforma tu texto en voces en off y diálogos realistas para videos UGC dinámicos.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI profesional de nuestra extensa biblioteca para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque humano a tu contenido de video.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu video con medios adicionales como tomas de productos o elementos de marca de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando un aspecto pulido y de marca.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Plataforma
Genera tu video final, usando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurarte de que esté perfectamente formateado para cualquier plataforma de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

Desarrolla videos de estilo testimonial auténticos para resaltar efectivamente historias de éxito de clientes y generar confianza con clientes potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos UGC atractivos?

HeyGen empodera a los creadores para producir UGC (Contenido Generado por el Usuario) de alta calidad y videos de estilo testimonial de manera eficiente. Con avatares de AI y edición avanzada de video AI, puedes generar UGC viral que resuene con tu audiencia en plataformas como TikTok, Reels y YouTube.

¿Qué capacidades ofrecen los avatares de AI de HeyGen para anuncios de video?

Los avanzados avatares de AI de HeyGen dan vida a tus anuncios de video, ofreciendo expresiones y gestos realistas con control de emociones. Puedes generar contenido en más de 50 idiomas, asegurando que tu mensaje llegue efectivamente a una audiencia global y mejore tu visión creativa.

¿Es posible generar videos AI a partir de indicaciones de texto con HeyGen?

Sí, HeyGen facilita la transformación de indicaciones de texto en videos AI profesionales con su potente generador de videos AI. Nuestra plataforma te permite crear contenido visual atractivo simplemente ingresando tu guion, ahorrando tiempo y recursos significativos en producción.

¿Puede HeyGen producir videos adecuados para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para ayudarte a crear videos versátiles, al estilo de los creadores, optimizados para las principales plataformas de redes sociales, incluyendo TikTok, Instagram Reels y YouTube. Adapta fácilmente tu contenido con varios formatos de aspecto para un impacto y alcance máximos.

