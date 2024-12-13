Generador de Vídeos de Formación UGC: Crea Contenido Atractivo

Transforma tus guiones en vídeos de formación dinámicos con texto a vídeo desde guion, entregando creatividades ganadoras más rápido y a menor costo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo auténtico de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, ilustrando cómo generar rápidamente vídeos estilo testimonio para sus campañas de marketing. El estilo visual y de audio debe ser cálido y personal, presentando reacciones genuinas, aprovechando las Plantillas y escenas disponibles de HeyGen y las diversas opciones de generación de locuciones para construir confianza y conexión.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales y creadores de contenido, demostrando el poder de un generador de vídeos AI para escalar contenido en varias plataformas. Visualmente, el vídeo necesita ser rápido y vibrante con cortes rápidos, acompañado de una banda sonora animada y subtítulos/captions destacados, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para una adaptabilidad perfecta entre plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 15 segundos específicamente para los especialistas en marketing digital y agencias, destacando la eficiencia de crear UGC AI personalizable. El estilo visual debe ser impactante y visualmente rico, incorporando metraje de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una locución enérgica para transmitir la velocidad e impacto del generador de vídeos AI en la producción de contenido atractivo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación UGC

Crea sin esfuerzo vídeos de formación UGC impulsados por AI usando la plataforma intuitiva de HeyGen, perfecta para redes sociales y campañas de marketing.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla tu contenido de formación escribiendo o pegando tu guion. Aprovecha nuestro potente Generador de Guiones de Vídeo AI para crear narrativas convincentes de manera eficiente.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI realistas para presentar tu material de formación. Incluso puedes clonarte a ti mismo para un toque personalizado.
3
Step 3
Añade Personalización Visual
Mejora tu vídeo de formación con fondos personalizables, elementos de marca y medios. Adapta fácilmente los visuales para que se ajusten a tus requisitos específicos.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo AI
Genera tu vídeo AI de alta calidad, completo con subtítulos automatizados. Elige la relación de aspecto óptima para compartir sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Vídeos de Formación Atractivos para Redes Sociales

Crea rápidamente vídeos de formación estilo UGC para redes sociales y clips para cautivar a tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la producción creativa de vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios para producir contenido atractivo a través de avatares AI personalizables y controles creativos integrales. Puedes generar vídeos AI cinematográficos convincentes con estilo fotográfico hiperrealista y renderizado de emociones realistas, perfecto para desarrollar creatividades ganadoras.

¿Puedo generar vídeos estilo testimonio con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen te permite crear sin esfuerzo vídeos de alta calidad y auténticos estilo testimonio o estilo creador usando AI. Estos pueden personalizarse para campañas de marketing impactantes y redes sociales, ayudándote a lograr ciclos de campaña más rápidos.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a personalizar mi contenido de vídeo?

HeyGen ofrece características únicas como la capacidad de clonarte a ti mismo, creando vídeos AI altamente personalizados que resuenan directamente con tu audiencia. Esto permite una autenticidad sin igual y una edición dinámica en tu creación de arte digital.

¿HeyGen ayuda con la generación de guiones y mejoras visuales?

Sí, HeyGen incluye un Generador de Guiones de Vídeo AI para ayudar a crear ganchos atractivos y narrativas envolventes. También puedes mejorar tus vídeos con B-rolls automatizados y preajustes de fondos, asegurando un resultado creativo pulido y profesional.

