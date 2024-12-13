Creador de Vídeos Testimoniales UGC para Historias de Clientes Atractivas

Genera sin esfuerzo vídeos atractivos de UGC AI a partir de guiones con nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion, mejorando tus campañas de creación de contenido y marketing.

Produce un vídeo técnico de 1 minuto dirigido a equipos de marketing y creadores de contenido, demostrando cómo transformar guiones en bruto en vídeos atractivos de UGC AI utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con superposiciones de texto dinámicas en pantalla, mientras que el audio consiste en una locución clara y profesional generada por la generación de voz de HeyGen, destacando la eficiencia de crear vídeos de UGC AI.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a desarrolladores y tecnólogos de marketing, ilustrando el poder de Guion a Vídeo AI para la creación rápida de contenido en campañas de marketing. Este vídeo debe adoptar una estética visual limpia, tipo tutorial, con grabaciones de pantalla y animaciones paso a paso, complementado por un narrador calmado e informativo, mostrando cómo aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para enriquecer el contenido generado.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo comparativo de 60 segundos diseñado para especialistas en marketing de rendimiento y anunciantes, mostrando cómo generar múltiples variaciones de anuncios para Anuncios de Vídeo UGC AI. El enfoque visual debe ser rápido y dinámico, utilizando diseños de pantalla dividida para resaltar diferentes ejecuciones creativas, respaldado por música enérgica y optimista, y demostrando la flexibilidad de redimensionar y exportar en diferentes relaciones de aspecto para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un tutorial en profundidad de 2 minutos para empresas enfocadas en escalar comunicaciones personalizadas, explorando técnicas avanzadas de creación de contenido utilizando avatares AI. La presentación visual debe ser profesional y limpia, con demostraciones claras de personalización de avatares y transiciones de escenas contextuales desde las plantillas y escenas de HeyGen, apoyado por una locución pulida y conversacional, enfatizando la creación de vídeos AI de alta calidad.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Testimoniales UGC

Transforma los comentarios de los clientes en vídeos UGC AI convincentes para tus campañas de marketing con facilidad, aumentando el compromiso y la confianza sin producción compleja.

1
Step 1
Pega Tu Guion Testimonial
Utiliza la función de Guion a Vídeo AI para convertir instantáneamente los comentarios de los clientes en un guion gráfico de vídeo dinámico, formando la base de tu vídeo testimonial UGC.
2
Step 2
Selecciona un Avatar AI Atractivo
Da vida a tu testimonio eligiendo entre una diversa gama de avatares AI que pueden transmitir tu mensaje de manera convincente, asegurando una presentación auténtica de tus vídeos testimoniales UGC.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Personaliza tu vídeo UGC AI incorporando el logo de tu marca, colores y eligiendo visuales relevantes para alinearse con la identidad de tu marca utilizando controles de marca integrados.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Produce tu vídeo testimonial UGC impulsado por AI en varios formatos de relación de aspecto, listo para tus campañas de marketing y contenido visual atractivo, convirtiéndote en un generador efectivo de Vídeos UGC AI.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Testimonios en Redes Sociales

.

Crea y distribuye clips atractivos en redes sociales con testimonios UGC sin esfuerzo, aumentando tu presencia y alcance en línea.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha avatares AI avanzados y Guion a Vídeo AI para transformar texto en contenido visual atractivo sin esfuerzo. Esto agiliza el proceso de creación de contenido, permitiendo a los usuarios generar vídeos AI de alta calidad de manera rápida y eficiente.

¿Puedo personalizar mis vídeos AI con una marca específica?

Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas de edición integradas robustas para controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores y otros elementos. Esto asegura que tu contenido visual atractivo se alinee perfectamente con tus campañas de marketing.

¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos testimoniales UGC?

HeyGen es un creador excepcional de vídeos testimoniales UGC, permitiéndote crear vídeos auténticos de UGC AI utilizando características avanzadas como texto a vídeo desde guion. También puedes añadir subtítulos/captions y utilizar tecnología de Clonación de Voz realista para mejorar la autenticidad.

¿HeyGen admite la generación automatizada de vídeos a escala?

Sí, HeyGen ofrece acceso a API para integrarse sin problemas con tus flujos de trabajo existentes, permitiendo la creación automatizada de Anuncios de Vídeo UGC AI. Esto es ideal para generar numerosas variaciones de anuncios y escalar tus campañas de marketing de manera eficiente.

