Generador de vídeos testimoniales UGC: Crea Reseñas en Vídeo Auténticas Rápidamente

Genera vídeos testimoniales UGC atractivos para tu marketing con avatares de IA, transformando comentarios de clientes en poderosos anuncios UGC.

Imagina un dinámico vídeo testimonial de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, demostrando cómo HeyGen revoluciona la creación de "testimonios en vídeo" de manera eficiente. El estilo visual debe ser auténtico y atractivo, presentando un "avatar de IA" profesional que entregue una reseña entusiasta de un cliente. El audio debe ser animado y amigable, con una voz en off clara que destaque la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para transformar comentarios escritos en contenido de alta calidad y fácil de compartir.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio en vídeo de 45 segundos dirigido a anunciantes en redes sociales y creadores de contenido, ilustrando cómo HeyGen actúa como el "generador de vídeos de IA" definitivo para la producción rápida de "anuncios UGC". El estilo visual debe ser dinámico y llamativo, utilizando los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para mostrar varios testimonios o demostraciones de productos. El audio debe contar con música de fondo moderna y una voz enérgica que guíe a los espectadores a través del rápido proceso de creación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a equipos de marketing y gerentes de producto, ilustrando cómo HeyGen potencia la creación de "vídeos de marketing" impactantes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, presentando un avatar de IA confiado explicando los beneficios. El audio debe ser claro y autoritario, enfatizando la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion", que agiliza la conversión de ideas generadas con un "generador de guiones de IA" en contenido de vídeo pulido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo creativo de 30 segundos para creadores de contenido independientes y educadores en línea, mostrando cómo aprovechar HeyGen para contenido personalizado usando un "Avatar de IA personalizado". El estilo visual debe ser accesible y atractivo, demostrando el avatar en varios escenarios. El audio debe ser amigable y claro, destacando cómo la función de "Avatar de IA personalizado" ayuda a los creadores de contenido a construir una presencia de marca única, respaldada por "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para entrega en múltiples plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Testimoniales UGC

Transforma sin esfuerzo los comentarios auténticos de clientes en dinámicos testimonios en vídeo potenciados por IA, listos para impulsar tus esfuerzos de marketing y compromiso.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo los testimonios de tus clientes o redactando una nueva narrativa usando las funciones de Texto a vídeo desde guion, elaborando el mensaje central de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA o crea un Avatar de IA personalizado para presentar tu guion testimonial con expresiones naturales y una entrega atractiva.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Audio
Mejora tu vídeo con imágenes o clips relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock y ajusta el audio con opciones de voz, asegurando una presentación pulida.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza la creación de tu vídeo testimonial UGC y utiliza el Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para compartirlo sin problemas en todas tus plataformas sociales deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producir Contenido Atractivo para Redes Sociales

.

Genera rápidamente contenido de vídeo cautivador para plataformas de redes sociales, ideal para compartir testimonios UGC auténticos y expandir el compromiso de la audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso creativo para vídeos de marketing y anuncios UGC?

HeyGen empodera a los creadores de contenido para generar vídeos de marketing de alta calidad y anuncios UGC atractivos de manera eficiente. Nuestro generador de vídeos de IA, junto con un intuitivo generador de guiones de IA, agiliza tu proceso creativo, permitiéndote producir contenido profesional con actores virtuales rápidamente.

¿Puedo crear avatares de IA personalizados con HeyGen para los testimonios en vídeo de mi marca?

Sí, HeyGen te permite crear avatares de IA personalizados, lo que posibilita una presencia de marca única y consistente en todos tus testimonios en vídeo. Estos avatares de IA personalizados se integran perfectamente con tus controles de marca, asegurando una representación auténtica.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para la producción rápida de vídeos?

HeyGen acelera significativamente la producción de vídeos con características como la conversión de texto a vídeo desde un guion y la generación avanzada de voz en off. Nuestra plataforma también incluye un editor incorporado y soporte multilingüe robusto, facilitando la creación de contenido diverso rápidamente.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para generar contenido en redes sociales?

HeyGen proporciona a los equipos de redes sociales un potente generador de vídeos de IA, ofreciendo una rica biblioteca de plantillas y escenas para producir contenido atractivo sin esfuerzo. Nuestra plataforma también incluye redimensionamiento de relación de aspecto, optimizando tus vídeos para varias plataformas de redes sociales para alcanzar una audiencia más amplia.

