Descubre cómo HeyGen simplifica la creación de contenido en este atractivo tutorial de 1 minuto diseñado para creadores de contenido y pequeñas empresas. El estilo visual será limpio e instructivo, con demostraciones en pantalla y una voz en off amigable y clara, destacando la facilidad de transformar un guion simple en un video pulido utilizando la capacidad de texto a video desde guion de HeyGen, convirtiéndote en un eficiente Generador de Videos UGC con IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Eleva tu marketing con auténticos Anuncios de Video UGC con IA en este dinámico spot de 45 segundos, perfecto para marketers y agencias que buscan un creador de videos estilo UGC. Visualmente, espera cortes rápidos y escenarios auténticos y cercanos, impulsados por una banda sonora enérgica, todo presentado por un avatar de IA atractivo que encarna el mensaje de tu marca con precisión y estilo.
Desata el potencial de la Creación de Videos con IA para tus próximos Videos de Producto con IA en esta guía completa de 2 minutos diseñada para negocios de comercio electrónico y marketers de productos. El estilo visual y de audio será profesional pero atractivo, mostrando meticulosamente las características del producto con una generación de voz en off clara y articulada, complementada por imágenes de apoyo ricas extraídas de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar cada beneficio.
Acelera tu flujo de contenido con las capacidades de Creación de Contenido en Masa de HeyGen, demostradas en esta presentación rápida de 30 segundos para empresas y agencias que requieren Videos UGC con IA de alto volumen. El video destacará visualmente diversos casos de uso y creadores, acompañado de música impactante y subtítulos claros para asegurar la accesibilidad y la rápida entrega de información, todo aprovechando varias plantillas y escenas para una producción rápida.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos Estilo UGC

Produce sin esfuerzo videos auténticos al estilo de creadores utilizando IA avanzada, transformando tus guiones en contenido atractivo con facilidad.

Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando un guion atractivo para tu video estilo UGC. Nuestra plataforma utiliza tu texto para generar contenido auténtico, transformando tus ideas en narrativas de video atractivas de manera eficiente utilizando nuestra capacidad de texto a video desde guion.
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para encarnar tu marca o mensaje. Personaliza su apariencia y estilo para que coincida perfectamente con la estética deseada de estilo creador para tu video.
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu video con generación dinámica de voz en off y subtítulos precisos. Estas características aseguran que tu mensaje sea claro, accesible y resuene fuertemente con tu audiencia, aumentando el compromiso.
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu video estilo UGC esté perfeccionado, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Comparte tu contenido de alta calidad generado por IA para cautivar a tu audiencia en todos los canales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Videos de Testimonios Auténticos

Transforma los comentarios de los clientes en videos de testimonios convincentes y de apariencia natural para construir confianza y credibilidad.

¿Qué tecnologías de avatares de IA y clonación de voz utiliza HeyGen?

HeyGen aprovecha avanzados Avatares de IA para crear Gemelos Digitales y Actores Parlantes, capaces de expresar una amplia gama de emociones y gestos. Los usuarios también pueden utilizar Clones de Voz y Voz en Off, con soporte multilingüe para la creación de contenido diverso.

¿Cómo puede HeyGen transformar un guion simple en un video UGC de alta calidad con IA?

HeyGen permite a los usuarios introducir un guion y generar instantáneamente videos UGC atractivos con IA utilizando su robusto Generador de Guiones con IA y diversas Plantillas de Video. La plataforma automatiza el proceso de texto a video, permitiendo una Creación de Contenido en Masa eficiente en un formato de Video al Estilo de Creadores.

¿Qué controles precisos están disponibles en HeyGen para personalizar los resultados de video con IA?

HeyGen ofrece Control Preciso de Guiones para ajustar el ritmo y los gestos, y la capacidad de integrar tomas personalizadas de B-roll o 'Producto en Mano' para un aspecto profesional. También puedes aplicar Controles de Marca, elegir varios Estilos de Video y exportar en diferentes formatos de Redimensionamiento de Aspecto.

¿HeyGen ofrece acceso a API para que los desarrolladores automaticen la creación de videos con IA?

Sí, HeyGen proporciona un robusto Acceso a API, permitiendo a desarrolladores y empresas integrar sus capacidades de generación de videos con IA directamente en sus flujos de trabajo existentes. Esto facilita la Creación de Contenido en Masa y la automatización, ayudando a ahorrar tiempo y optimizar operaciones.

