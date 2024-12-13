Genera Anuncios de Video UGC con IA de Forma Sencilla
Aprovecha los avatares de IA para producir videos auténticos al estilo de creadores y escala tu creación de contenido sin altos costos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Eleva tu marketing con auténticos Anuncios de Video UGC con IA en este dinámico spot de 45 segundos, perfecto para marketers y agencias que buscan un creador de videos estilo UGC. Visualmente, espera cortes rápidos y escenarios auténticos y cercanos, impulsados por una banda sonora enérgica, todo presentado por un avatar de IA atractivo que encarna el mensaje de tu marca con precisión y estilo.
Desata el potencial de la Creación de Videos con IA para tus próximos Videos de Producto con IA en esta guía completa de 2 minutos diseñada para negocios de comercio electrónico y marketers de productos. El estilo visual y de audio será profesional pero atractivo, mostrando meticulosamente las características del producto con una generación de voz en off clara y articulada, complementada por imágenes de apoyo ricas extraídas de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar cada beneficio.
Acelera tu flujo de contenido con las capacidades de Creación de Contenido en Masa de HeyGen, demostradas en esta presentación rápida de 30 segundos para empresas y agencias que requieren Videos UGC con IA de alto volumen. El video destacará visualmente diversos casos de uso y creadores, acompañado de música impactante y subtítulos claros para asegurar la accesibilidad y la rápida entrega de información, todo aprovechando varias plantillas y escenas para una producción rápida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Anuncios de Video de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente anuncios de video auténticos al estilo de creadores que impulsen conversiones y aumenten el ROAS utilizando IA.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Genera fácilmente videos cautivadores al estilo TikTok y de formato corto para aumentar el compromiso y hacer crecer tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tecnologías de avatares de IA y clonación de voz utiliza HeyGen?
HeyGen aprovecha avanzados Avatares de IA para crear Gemelos Digitales y Actores Parlantes, capaces de expresar una amplia gama de emociones y gestos. Los usuarios también pueden utilizar Clones de Voz y Voz en Off, con soporte multilingüe para la creación de contenido diverso.
¿Cómo puede HeyGen transformar un guion simple en un video UGC de alta calidad con IA?
HeyGen permite a los usuarios introducir un guion y generar instantáneamente videos UGC atractivos con IA utilizando su robusto Generador de Guiones con IA y diversas Plantillas de Video. La plataforma automatiza el proceso de texto a video, permitiendo una Creación de Contenido en Masa eficiente en un formato de Video al Estilo de Creadores.
¿Qué controles precisos están disponibles en HeyGen para personalizar los resultados de video con IA?
HeyGen ofrece Control Preciso de Guiones para ajustar el ritmo y los gestos, y la capacidad de integrar tomas personalizadas de B-roll o 'Producto en Mano' para un aspecto profesional. También puedes aplicar Controles de Marca, elegir varios Estilos de Video y exportar en diferentes formatos de Redimensionamiento de Aspecto.
¿HeyGen ofrece acceso a API para que los desarrolladores automaticen la creación de videos con IA?
Sí, HeyGen proporciona un robusto Acceso a API, permitiendo a desarrolladores y empresas integrar sus capacidades de generación de videos con IA directamente en sus flujos de trabajo existentes. Esto facilita la Creación de Contenido en Masa y la automatización, ayudando a ahorrar tiempo y optimizar operaciones.