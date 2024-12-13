Generador de vídeos estilo UGC: Crea contenido viral rápidamente

Aprovecha los avatares AI para producir sin esfuerzo vídeos UGC de alta calidad y auténticos que aumentan el compromiso y ahorran tiempo significativo.

Para un dinámico vídeo de 30 segundos al estilo UGC diseñado para cautivar a una audiencia de la Generación Z en TikTok, crea un escenario que muestre una reseña de producto o un tutorial rápido. Dirigido a los responsables de marketing en redes sociales y pequeñas empresas que buscan anuncios de vídeo altamente atractivos con un toque auténtico y relatable. Visualmente, incorpora cortes rápidos, transiciones populares y superposiciones de texto en pantalla, todo sincronizado con música de fondo animada y de moda. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar tu mensaje y asegura el máximo alcance con subtítulos generados automáticamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un inspirador vídeo de 45 segundos al estilo testimonial que muestre lo fácil que es para los creadores de contenido producir reseñas de alta calidad. Este vídeo debe resonar con instructores de cursos en línea y aspirantes a YouTubers que buscan métodos de producción eficientes. Emplea una estética visual limpia y sincera con una voz en off clara y autoritaria, quizás sutilmente acompañada por música instrumental calmante. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a tus narrativas y su generación de voz en off para una entrega natural y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Para elevar la comunicación corporativa, crea un vídeo profesional pulido de 60 segundos que demuestre el poder de un avatar AI personalizado para formación interna o explicaciones de productos. Este contenido es perfecto para formadores corporativos y departamentos de marketing que buscan consistencia y eficiencia. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con transiciones suaves y gráficos profesionales, acompañado de una voz segura y articulada. Incorpora la función de avatar AI personalizado de HeyGen para personalizar tu presentador y utiliza su biblioteca de medios/soporte de stock para obtener imágenes de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
¿Buscas crear UGC viral? Desarrolla un vídeo de 15 segundos ultrarrápido diseñado para un producto o servicio en tendencia, dirigido específicamente a influencers de redes sociales y a los responsables de marketing digital. El vídeo debe ser visualmente enérgico y llamativo, con cortes rápidos, colores vibrantes y texto en pantalla convincente, todo sincronizado con un fragmento de sonido o gancho musical pegadizo y animado. Utiliza el guionista AI de HeyGen para generar rápidamente un texto atractivo y su función de redimensionamiento y exportación de aspecto para optimizarlo para varias plataformas sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el generador de vídeos estilo UGC

Crea sin esfuerzo vídeos estilo UGC convincentes y auténticos con avatares AI y potentes herramientas de personalización, ahorrando tiempo y recursos para un marketing efectivo.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo. Nuestro guionista AI puede ayudarte a crear contenido atractivo, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante.
2
Step 2
Selecciona tu avatar AI
Elige entre una diversa gama de avatares AI de HeyGen para representar tu marca o genera un avatar AI personalizado único. Tu avatar elegido entregará tu guion de manera natural.
3
Step 3
Mejora y personaliza
Añade tus activos multimedia y música de fondo, luego aplica controles de marca como logotipos y colores para crear vídeos profesionales que se alineen con tu marca.
4
Step 4
Exporta tu vídeo UGC
Genera tu vídeo estilo UGC de alta calidad. Expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto optimizados para plataformas como TikTok y otras redes sociales, listo para crear contenido UGC viral.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Automatiza vídeos testimoniales

Crea fácilmente vídeos al estilo testimonial auténticos con avatares AI para generar confianza y mostrar historias de éxito de clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los creadores de contenido a hacer anuncios de vídeo impactantes o vídeos estilo UGC?

HeyGen es un generador de vídeos AI que permite a los creadores de contenido producir vídeos profesionales y contenido viral al estilo UGC rápidamente. Con avatares AI y capacidades de texto a vídeo, puedes crear eficientemente anuncios de vídeo atractivos y vídeos al estilo testimonial para plataformas como TikTok.

¿HeyGen admite avatares AI personalizados para una marca única?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear un avatar AI personalizado, asegurando que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad única de tu marca. Esta capacidad mejora el reconocimiento de marca en todos tus vídeos profesionales.

¿Qué hace de HeyGen una solución que ahorra tiempo para la producción de vídeos?

HeyGen funciona como un generador de vídeos AI integral, automatizando los pasos de producción desde el guion hasta el vídeo final. Sus características integradas de guionista AI y texto a vídeo ahorran tiempo y esfuerzo considerables para los creadores de contenido.

¿Puede HeyGen generar vídeos profesionales con elementos personalizables?

Absolutamente, HeyGen proporciona herramientas robustas para generar vídeos profesionales, incluyendo una amplia gama de plantillas y escenas. Puedes aplicar fácilmente controles de marca como logotipos y colores, asegurando una salida de alta calidad para anuncios de vídeo y campañas de marketing.

