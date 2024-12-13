Generador de Videos de Marketing UGC: Crea Anuncios AI Rápidamente
Crea videos de marketing UGC auténticos y atractivos en minutos usando nuestros avatares AI realistas para campañas impactantes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un anuncio dinámico de 15 segundos para un nuevo gadget tecnológico, dirigido específicamente a los primeros adoptantes y entusiastas de la tecnología. El video necesita un estilo visual moderno y rápido, con cortes rápidos, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar B-roll relevante, todo impulsado por un guion atractivo convertido en video usando Texto-a-video desde el guion. El audio debe ser enérgico y contemporáneo, perfecto para un rápido impacto en redes sociales.
Desarrolla un video explicativo conciso de 45 segundos para una nueva aplicación de productividad, dirigido a profesionales ocupados que buscan soluciones de eficiencia. El estilo visual y de audio debe ser profesional pero accesible, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para mayor claridad y una voz calmada e informativa. Este prompt del generador de video AI debe demostrar claramente los beneficios clave de la aplicación, transformando un guion detallado en una narrativa visual atractiva.
Produce un anuncio "AI UGC" altamente atractivo de 20 segundos para un accesorio de moda peculiar, dirigido a usuarios de redes sociales que aprecian estilos únicos. La estética visual debe ser vibrante y juguetona, con música de tendencia y efectos visuales rápidos de las plantillas y escenas de HeyGen. El video necesita ser impactante, utilizando eficazmente el redimensionamiento y exportación de diferentes relaciones de aspecto para optimizar en distintas plataformas, capturando la atención al instante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Marketing AI Altamente Convertibles.
Produce rápidamente anuncios de video de marketing AI de alto rendimiento con HeyGen, optimizando la creación de anuncios para mejores resultados de campaña.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos y clips para redes sociales que detengan el desplazamiento, aumentando tu presencia en línea y compromiso con video AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo empodera HeyGen el control creativo para anuncios AI UGC?
HeyGen proporciona herramientas integrales para la expresión creativa, permitiendo a los usuarios definir el propósito del video y generar anuncios AI UGC atractivos. Con su creador de personajes y editor incorporado, tienes control creativo total sobre tus proyectos de creación de videos.
¿Puedo personalizar Avatares AI para contenido de video único?
Sí, HeyGen permite una amplia personalización de avatares AI y Actores AI para alinearse con las necesidades específicas de tu marca. Puedes generar un rostro, controlar emociones y gestos, asegurando que el resultado de tu generador de video AI esté perfectamente en línea con tu marca.
¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar el proceso de creación de videos de marketing?
HeyGen simplifica la creación de videos AI a través de características como su generador de guiones y editor incorporado. Esto permite a los responsables de marketing producir contenido impactante y B-roll de manera eficiente, mejorando sus esfuerzos de creación de anuncios AI.
¿Qué tan versátil es HeyGen para diferentes tipos de contenido de video AI, incluida la localización?
HeyGen es un potente generador de videos AI que soporta una amplia gama de contenido, desde demostraciones de productos y testimonios hasta creación de contenido en masa. Sus capacidades incluyen la localización, lo que lo hace ideal para llegar a audiencias diversas con videos AI UGC de alta calidad.