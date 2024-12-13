Creador de vídeos de estilo de vida UGC: Crea vídeos auténticos rápidamente

Genera vídeos de estilo de vida atractivos con avatares de IA y potencia tus campañas de marketing sin esfuerzo.

675/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo de 45 segundos para demostrar la facilidad e impacto de generar vídeos UGC con IA para marcas de comercio electrónico, específicamente dirigido a los profesionales del marketing que buscan una creación de contenido eficiente. Imagina un flujo visual elegante, tipo tutorial, con texto claro en pantalla y una voz en off segura y explicativa, respaldada por un ritmo moderno y rítmico. Este vídeo utiliza eficazmente los "Avatares de IA" de HeyGen para presentar los aspectos destacados y beneficios del producto, transformando información compleja en una experiencia de "generar vídeo UGC" fácilmente digerible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un persuasivo vídeo de "Testimonios" de 60 segundos, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que evalúan un nuevo software de gestión de proyectos. La narración visual debe ser limpia, profesional e inspiradora, presentando entrevistas con usuarios satisfechos en sus entornos de trabajo reales, acompañadas de música de fondo sutil y alentadora y audio cristalino. Los "Subtítulos/captions" de HeyGen garantizarán la accesibilidad y enfatizarán los puntos clave de los comentarios de los usuarios, convirtiéndolo en una herramienta efectiva para campañas de "marketing de creadores".
Prompt de Ejemplo 3
Para una campaña de marketing en redes sociales de 30 segundos dirigida a la Generación Z, vamos a crear una pieza cautivadora de "Anuncios UGC" para un nuevo accesorio de moda. El vídeo necesita un estilo visual moderno y de cortes rápidos, presentando a diversos influencers estilizando el producto de manera creativa, con una pista popular y animada. Para maximizar el alcance en varias plataformas para esta campaña de marketing, la capacidad de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" de HeyGen es esencial, asegurando que este contenido dinámico luzca perfecto en todas partes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo hacer vídeos de estilo de vida UGC con IA

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos de contenido generado por usuarios de estilo de vida atractivos y auténticos para cualquier campaña de marketing, aprovechando la creación impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu guion
Introduce el guion o texto deseado para el vídeo de estilo de vida. Nuestra plataforma utiliza esta entrada para generar la narrativa central de tu vídeo UGC con IA auténtico, listo para la producción utilizando nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde guion".
2
Step 2
Selecciona tus visuales
Selecciona un avatar de IA que mejor represente el tema de tu vídeo de estilo de vida. Nuestra diversa colección de "Avatares de IA" te permite adaptar el talento en pantalla a tu contenido.
3
Step 3
Personaliza y mejora
Mejora tu vídeo de estilo de vida aplicando los "Controles de marca (logo, colores)" únicos de tu marca. Personaliza elementos para asegurar un mensaje coherente y una apariencia profesional para tu UGC generado por IA.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tu vídeo de estilo de vida y selecciona el formato de salida deseado. Utiliza "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para optimizar tu contenido para varias plataformas de redes sociales, luego descarga y comparte tu convincente vídeo UGC con IA.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla testimonios de clientes auténticos

.

Transforma historias de éxito de clientes en testimonios en vídeo convincentes impulsados por IA, construyendo confianza y credibilidad con facilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de marketing UGC?

HeyGen es un generador avanzado de UGC con IA que te permite producir rápidamente vídeos UGC de alta calidad y vídeos de estilo de vida, perfectos para diversas campañas de marketing. Esto ayuda a impulsar el reconocimiento de marca y la conversión en comercio electrónico en plataformas como Instagram y TikTok.

¿Qué tipos de contenido UGC puedo crear usando la plataforma de HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de UGC, incluyendo reseñas de productos atractivas, vídeos de unboxing envolventes y testimonios auténticos, todos con avatares de IA realistas. Esto agiliza la creación de contenido para diversas necesidades en redes sociales.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de estilo de vida atractivos?

Sí, HeyGen se especializa en ayudar a las marcas a crear vídeos de estilo de vida auténticos adaptados a sus necesidades de marketing. Nuestros avatares de IA y herramientas robustas facilitan la generación de contenido dinámico que resuena con tu audiencia objetivo en YouTube y otras plataformas.

¿Puede HeyGen ayudarme a generar anuncios UGC de manera eficiente para mi marca?

Absolutamente. HeyGen simplifica el proceso de creación de anuncios UGC impactantes, permitiéndote generar vídeos UGC con IA que capturen la atención y generen resultados para tu campaña de marketing. Es una herramienta poderosa para creadores de contenido y marcas que buscan mejorar el rendimiento.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo