Generador de Vídeos Explicativos UGC: Crea Vídeos de IA Atractivos

Produce vídeos UGC de alta calidad en minutos usando nuestras capacidades de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Para influencers de redes sociales y creadores de contenido, se necesita un vídeo promocional de 30 segundos que ilustre cómo el Generador de Vídeos de IA de HeyGen aumenta significativamente el compromiso en campañas de redes sociales. Este vídeo debe emplear un estilo visual dinámico y rápido con colores vibrantes y música de fondo de tendencia, enfatizando el poder de las plantillas y escenas diversas para producir contenido compartible rápidamente.
Educadores y formadores corporativos pueden beneficiarse de un vídeo explicativo de 60 segundos que detalle a fondo la eficiencia de crear vídeos explicativos profesionales con HeyGen. Adoptando un estilo visual profesional y calmado, esta pieza utilizará gráficos claros y soporte de biblioteca de medios/stock relevante, complementado por una función de generación de voz en off autoritaria para transmitir información compleja de manera efectiva.
Con el objetivo de ayudar a equipos de marketing y marcas que lanzan nuevos productos, se requiere un spot viral de 15 segundos para demostrar la rápida creación de vídeos UGC auténticos. La estética debe ser juguetona y auténtica con cortes rápidos, imitando contenido generado por usuarios, mientras se destaca la capacidad de HeyGen para lograr fácilmente el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para máxima compatibilidad en plataformas.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos UGC

Produce sin esfuerzo vídeos explicativos UGC dinámicos con herramientas impulsadas por IA, mejorando tus campañas de marketing y el compromiso de la audiencia.

Crea Tu Guion Atractivo
Comienza elaborando tu guion convincente. Nuestra plataforma utiliza avanzadas capacidades de texto a vídeo para transformar tu contenido escrito en una base dinámica para tu vídeo.
Elige Tu Actor de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de Actores de IA para ser la cara de tu vídeo explicativo. Estos presentadores digitales realistas transmitirán tu mensaje con autenticidad y claridad.
Añade Visuales y Voces en Off
Mejora tu vídeo con plantillas y escenas profesionales. También puedes generar voces en off de sonido natural y añadir automáticamente subtítulos/captions para aumentar la accesibilidad y el compromiso.
Genera y Exporta Tu Vídeo
Con tu guion, Actor de IA y visuales en su lugar, genera tu vídeo explicativo de alta calidad. Exporta fácilmente tu creación con cambio de tamaño de aspecto para un ajuste perfecto en todas las plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo de IA

Desarrolla creativos publicitarios convincentes y efectivos rápidamente usando vídeo de IA, convirtiendo UGC en activos de marketing persuasivos.

Preguntas Frecuentes

Descubre cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos de IA con Actores de IA realistas.

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de IA permitiéndote generar vídeos profesionales directamente desde un guion. Puedes elegir de una diversa biblioteca de Actores de IA realistas y personalizar su apariencia, expresiones y gestos para transmitir perfectamente tu mensaje, haciendo la producción de vídeos eficiente y atractiva.

¿Puedo crear avatares de IA personalizados para mi marca usando HeyGen?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear avatares de IA personalizados que realmente representen su marca. Simplemente proporciona un vídeo de ti mismo o de un modelo deseado, y la avanzada tecnología de HeyGen generará un clon digital único listo para entregar tu contenido con autenticidad.

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de guiones atractivos y vídeos profesionales?

Las capacidades intuitivas de texto a vídeo de HeyGen transforman tus ideas en guiones atractivos, que luego son llevados a la vida por avatares de IA de alta calidad y voces en off realistas. Este proceso simplificado asegura que puedas crear vídeos profesionales que resuenen con tu audiencia sin esfuerzo.

¿Qué opciones de idioma están disponibles para los vídeos explicativos creados con HeyGen?

HeyGen soporta más de 50 idiomas, permitiéndote producir vídeos explicativos con alcance global. Nuestra generación de voces en off y subtítulos/captions automáticos aseguran que tu contenido sea accesible y atractivo para diversas audiencias internacionales.

