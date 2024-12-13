Generador de vídeos de contenido UGC: Crea vídeos auténticos rápidamente

Crea campañas de vídeo UGC AI atractivas directamente desde tu guion usando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, mostrando lo fácil que es convertirse en un "generador de vídeos de contenido UGC" para su marca. El estilo visual debe ser vibrante y auténtico, imitando los populares "vídeos estilo creador" con música de fondo animada. Destaca la integración fluida de "avatares AI" para ofrecer testimonios convincentes o resaltar productos, eliminando la necesidad de filmaciones costosas o actores.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un elegante vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico y agencias de marketing, demostrando cómo generar "anuncios UGC AI" de alta conversión para sus nuevas campañas de "Vídeo de Producto". Emplea una estética visual moderna con animaciones limpias y una locución profesional y clara. Resalta el poder de convertir guiones simples en vídeos pulidos usando la función de "Texto a vídeo desde guion" y la calidad alcanzable a través de la "Generación de locuciones" para acelerar la producción de anuncios.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de 60 segundos atractivo para creadores de contenido y educadores interesados en aprovechar la tecnología para "Generar contenido usando AI". El estilo visual debe ser amigable e informativo, con texto en pantalla nítido y un tono de audio cálido y acogedor. Ilustra el proceso de dar vida a "avatares AI", enfatizando cómo la capacidad de "Generación de locuciones" hace que crear módulos educativos o tutoriales accesibles e impactantes sea increíblemente sencillo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional de 30 segundos de ritmo rápido dirigido a gestores de redes sociales y startups que buscan un "Generador de Vídeos AI" rápido. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, utilizando cortes rápidos, superposiciones de texto audaces y una pista de fondo contemporánea y pegajosa. Muestra la facilidad de producir contenido "vídeo UGC AI" atractivo comenzando con "Plantillas y escenas" pre-diseñadas, permitiendo una rápida personalización y despliegue en todas las plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el generador de vídeos de contenido UGC

Crea fácilmente vídeos UGC estilo creador atractivos con herramientas impulsadas por AI, transformando tus ideas en contenido de alta calidad en minutos.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza redactando tu guion de vídeo. Este contenido se utilizará con nuestra función de texto a vídeo desde guion para generar tu vídeo UGC AI.
2
Step 2
Selecciona tu avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar tu marca o producto, añadiendo un toque personal y relatable a tus vídeos estilo creador.
3
Step 3
Añade locución
Mejora tu vídeo con una narración realista usando nuestra función de generación de locuciones, dando a tu contenido UGC una pista de audio profesional.
4
Step 4
Exporta tu vídeo
Finaliza tu vídeo utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurarte de que esté perfectamente formateado para plataformas como TikTok y listo para compartir como un anuncio UGC AI.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el éxito auténtico de los clientes

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos AI atractivos, construyendo confianza y demostrando valor real de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos estilo UGC?

HeyGen permite a los usuarios generar rápidamente vídeos de contenido UGC atractivos. Con nuestro avanzado Generador de Vídeos AI, puedes producir vídeos auténticos estilo creador y anuncios UGC AI efectivos sin necesidad de actores o configuraciones de producción complejas.

¿Ofrece HeyGen avatares AI realistas para la creación de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona avatares AI altamente realistas que pueden dar vida a tus guiones. Esto te permite generar contenido usando AI de manera eficiente, transformando texto en vídeos atractivos con locuciones profesionales.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos AI efectivo?

HeyGen combina un Editor Integrado intuitivo con potentes capacidades de edición de vídeo AI, convirtiéndolo en un creador de vídeos AI integral. Puedes crear fácilmente varios tipos de vídeos, incluidos vídeos de productos atractivos, con características como subtítulos automáticos y soporte de una amplia biblioteca de medios.

¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para mi marca?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización para alinearse con la estética de tu marca. Puedes utilizar plantillas y escenas, incorporar controles de marca como logotipos y colores, y redimensionar fácilmente los vídeos para diferentes plataformas como TikTok.

