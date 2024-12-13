Generador de Vídeos de Marca UGC Potenciado por AI para Contenido Viral

Genera vídeos y anuncios UGC AI auténticos en minutos. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para crear contenido de alta conversión de manera fácil y rápida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional y elegante de 45 segundos para profesionales del marketing que buscan optimizar su producción de vídeos. Con una voz en off clara y autoritaria, esta pieza debe demostrar cómo HeyGen funciona como un potente generador de vídeos AI, utilizando su capacidad de Texto a vídeo desde guion para convertir ideas escritas en visuales pulidos, destacando específicamente la eficiencia de su generador de guiones AI para la creación rápida de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo enérgico y enfocado en tendencias de 15 segundos, diseñado para influencers de redes sociales y creadores de contenido que buscan producir rápidamente contenido viral. Con visuales vibrantes y una pista musical de tendencia, este vídeo debe enfatizar lo fácil que es para los usuarios crear vídeos UGC AI atractivos usando la generación de Voz en off de HeyGen, haciendo que su contenido destaque con audio impactante sin necesidad de configuraciones de grabación extensas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio limpio y enfocado en la conversión de 60 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico que necesitan material promocional efectivo. Este vídeo debe mantener un tono persuasivo con música de fondo sutil, ilustrando cómo HeyGen puede simplificar la creación de anuncios UGC AI convincentes. Destaca la versatilidad de sus Plantillas y escenas para construir rápidamente visuales impresionantes que impulsen las ventas.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Marca UGC

Crea sin esfuerzo vídeos de marca UGC atractivos usando el AI de HeyGen, desde el guion hasta la exportación lista para redes sociales.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Utiliza nuestro potente generador de guiones AI para redactar rápidamente contenido convincente adaptado a tu vídeo de marca UGC.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para encarnar el mensaje de tu marca y dar vida a tu vídeo UGC.
3
Step 3
Refina con Nuestro Editor
Perfecciona tu vídeo con el editor incorporado, permitiéndote integrar elementos sin problemas y perfeccionar tu narrativa.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo AI
Exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para compartir en plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook o YouTube.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios de clientes en vídeos UGC AI convincentes, construyendo confianza y demostrando el valor tangible de la marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marca UGC?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos AI, permitiendo a los usuarios crear fácilmente vídeos de marca UGC atractivos. Con nuestros avatares de AI realistas, puedes producir contenido que resuene auténticamente con tu audiencia, todo sin necesidad de cámaras o actores.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas creativas, incluyendo un generador de guiones AI intuitivo para iniciar tu contenido. Puedes mejorar tus vídeos con una diversa biblioteca musical e integrar fácilmente metraje B-roll para crear producciones dinámicas y profesionales.

¿Puede HeyGen crear anuncios UGC AI para varias plataformas?

Absolutamente, HeyGen está diseñado específicamente para producir anuncios UGC AI de alto impacto perfectos para diversas plataformas. Puedes exportar fácilmente tus vídeos finalizados optimizados para TikTok, Instagram, Facebook o YouTube, asegurando el máximo alcance e interacción.

¿Qué tan versátil es HeyGen para diferentes proyectos creativos de vídeo?

HeyGen es altamente versátil, sirviendo como un generador de vídeos AI integral para diversos proyectos creativos. Ya sea que necesites contenido de marketing profesional, vídeos educativos o vídeos UGC AI auténticos, nuestra plataforma permite una creación eficiente con avatares AI personalizables y robustas funciones de edición.

