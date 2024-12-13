Generador de Explicadores de Marca UGC: Crea Vídeos que Detengan el Desplazamiento

Genera explicadores de marca UGC de alta conversión con facilidad. Crea instantáneamente vídeos que detengan el desplazamiento utilizando poderosos avatares de IA.

489/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Te cuesta crear contenido que detenga el desplazamiento y capture la atención? Este vídeo de 45 segundos, diseñado para especialistas en marketing digital y creadores de contenido, demuestra cómo el generador de vídeos UGC de HeyGen puede revolucionar tus campañas. Debe adoptar un estilo visual moderno y dinámico con una voz en off profesional y atractiva, destacando la integración perfecta de avatares de IA para presentar narrativas convincentes. Logra un impacto máximo con un esfuerzo mínimo, transformando tu proceso creativo.
Prompt de Ejemplo 2
Impulsa tu presencia en línea con un vídeo de 60 segundos que demuestre cómo crear anuncios altamente efectivos utilizando anuncios UGC auténticos. Dirigido a negocios de comercio electrónico y agencias de publicidad, esta pieza necesita un estilo visual conversacional y auténtico, quizás mostrando a un usuario real (o un avatar de IA diseñado para parecerse a uno) acompañado de sonidos de fondo naturales. Aprovecha la potente generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque personal, asegurando que tu mensaje se escuche alto y claro y genere resultados.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre el poder de una plataforma de creación de contenido impulsada por IA con un vídeo de 30 segundos que explore sus aplicaciones para demostraciones de productos y vídeos de testimonios. Este prompt está dirigido a gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, requiriendo una estética visual informativa, limpia y profesional con una narración clara y concisa. Utiliza la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido pulido que eduque y persuada a tu audiencia de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Explicadores de Marca UGC

Produce rápidamente explicadores de marca auténticos y atractivos con IA, transformando el mensaje de tu producto en contenido que detenga el desplazamiento en solo unos clics.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza generando una narrativa convincente usando la generación de guiones de IA de HeyGen. Simplemente introduce los detalles de tu marca e información del producto, y nuestra IA elaborará un guion persuasivo para tu explicador de marca UGC.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Estos actores digitales dan vida a tu guion, asegurando una entrega relatable y auténtica para tu explicador UGC.
3
Step 3
Aplica Estética de Marca
Mejora tu vídeo con plantillas de vídeo UGC pre-diseñadas. Personaliza colores, fuentes e integra el logotipo de tu marca usando nuestros controles de marca para asegurar un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta para Impacto
Finaliza tu vídeo con opciones de redimensionamiento de relación de aspecto sin interrupciones y opciones de exportación. Tu nuevo explicador de marca UGC está ahora listo para ser desplegado como anuncios de alta conversión en las plataformas que elijas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios Auténticos

.

Crea fácilmente vídeos de testimonios convincentes para resaltar el éxito del cliente y generar confianza en tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios UGC de alta conversión?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos UGC de IA, permitiendo a los usuarios producir contenido que detenga el desplazamiento para anuncios de alta conversión. Su plataforma de creación de contenido impulsada por IA simplifica todo el proceso, desde la generación de guiones de IA hasta la finalización del vídeo, haciendo que los anuncios UGC efectivos sean accesibles.

¿Puede HeyGen usarse para producir vídeos de testimonios auténticos y demostraciones de productos?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos UGC efectivo diseñado para crear vídeos de testimonios convincentes y demostraciones de productos atractivas. Puedes aprovechar sus avatares y actores de IA y clones de voz y voces en off para elaborar vídeos explicativos de marca UGC de calidad profesional rápidamente.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la producción eficiente de vídeos UGC?

HeyGen empodera a los creadores con robustas capacidades de IA como la generación de guiones de IA, permitiendo la creación de texto a vídeo con avatares y actores de IA realistas. Esta plataforma de creación de contenido impulsada por IA también proporciona clones de voz y voces en off, acelerando significativamente la producción de diverso contenido de vídeo UGC.

¿Cómo puedo mantener una marca consistente dentro de mis vídeos UGC creados con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que tu contenido de vídeo UGC se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Los usuarios pueden personalizar vídeos con su logotipo y colores de marca, utilizando varias plantillas de vídeo UGC y soporte de biblioteca de medios para crear vídeos explicativos pulidos y alineados con la marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo