Tu Solución Definitiva para Crear Vídeos de Anuncios UGC

Genera anuncios UGC de alta calidad con AI sin esfuerzo utilizando poderosos avatares AI.

Crea un anuncio de contenido generado por el usuario de 30 segundos que muestre la facilidad de hacer vídeos con el creador de vídeos de anuncios UGC de HeyGen, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que desean ampliar su presencia en línea. El vídeo debe adoptar un estilo visual vibrante y amigable con una pista de audio animada y alentadora, presentando una gama diversa de Avatares AI para demostrar el atractivo global y la personalización del mensaje.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de producto de 45 segundos adaptado para marcas de comercio electrónico, destacando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos AI de alta calidad sin necesidad de un equipo de producción completo. Mantén una estética visual elegante y profesional con una generación de voz en off clara y autoritaria que explique las características y beneficios clave, con el objetivo de convertir a los espectadores en clientes leales.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de campaña de marketing en redes sociales de 60 segundos que demuestre el poder de los anuncios UGC AI para agencias y profesionales del marketing que buscan aumentar el compromiso. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, acompañado de música de fondo enérgica, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente conceptos creativos en contenido de vídeo convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo tutorial de 20 segundos para influencers de redes sociales y usuarios aspirantes del creador de vídeos de anuncios UGC, demostrando cómo la función de subtítulos/captions de HeyGen garantiza accesibilidad y compromiso. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, con una narración de audio amigable y clara, destacando la simplicidad de añadir superposiciones de texto profesional a cualquier proyecto de vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios UGC

Transforma sin esfuerzo tus ideas en anuncios de contenido generado por el usuario (UGC) atractivos utilizando AI, diseñados para captar la atención y fomentar el compromiso en tus campañas de marketing.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Anuncio
Comienza escribiendo o pegando tu 'guion' de anuncio. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de 'Texto a vídeo desde guion' para convertir instantáneamente tu texto en escenas de vídeo dinámicas, formando la base de tu anuncio UGC.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Da vida a tu anuncio eligiendo entre una diversa gama de 'avatares AI' para actuar como tu portavoz, dando un toque humano a tu mensaje.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Mejora la narrativa de tu anuncio con la generación de 'Voces en off' profesionales, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo. Refina aún más tu vídeo añadiendo subtítulos y aplicando el estilo visual único de tu marca.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio UGC
Una vez que tu vídeo esté perfeccionado, 'Expórtalo' fácilmente en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Tus 'anuncios UGC AI' listos para publicar están ahora preparados para elevar tu campaña de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Convierte testimonios de clientes en vídeos convincentes potenciados por AI, construyendo confianza y generando conversiones para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi campaña de marketing con AI?

HeyGen te permite crear vídeos AI atractivos para tu campaña de marketing utilizando Avatares AI realistas y Actores AI. Transforma fácilmente un simple guion en contenido de vídeo envolvente, potenciando tu producción creativa para cualquier campaña de marketing.

¿Qué tipo de vídeos de producto puedo crear con HeyGen?

HeyGen funciona como un avanzado creador de vídeos de anuncios UGC, permitiéndote producir vídeos de producto de alta calidad y anuncios UGC AI. Nuestra plataforma te ayuda a mostrar tus ofertas con visuales dinámicos y voces en off profesionales.

¿Puede HeyGen soportar varios elementos creativos para mis vídeos?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos AI versátil que incluye una rica Biblioteca de Música y opciones para Subtítulos Automáticos. También puedes añadir fácilmente metraje B-roll y localizar tus vídeos en todos los idiomas para alcanzar una audiencia global.

¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para los creadores?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos, permitiendo a los creadores centrarse en su visión creativa. Con herramientas intuitivas, puedes generar rápidamente vídeos AI, asegurando un producto final profesional sin edición compleja.

