Casos de uso

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de clips de Twitch al aprovechar la inteligencia artificial para generar clips automáticamente, facilitando la producción de contenido listo para plataformas como TikTok, Reels o Shorts. Con características como la selección automática de momentos clave por IA y subtítulos automáticos, HeyGen asegura que tus clips sean atractivos y técnicamente impecables.