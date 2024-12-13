Generador de Vídeos Tutoriales: Crea Tutoriales Atractivos al Instante

Revoluciona las guías y materiales de formación utilizando vídeos generados por AI, haciendo el aprendizaje dinámico y atractivo con los avatares AI de HeyGen.

486/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 60 segundos, perfecto para propietarios de pequeñas empresas que necesitan dominar una nueva función de software de marketing. El vídeo, fácilmente creado usando capacidades de texto a vídeo desde guion, guiará a los usuarios paso a paso a través del proceso con un estilo visual limpio y profesional, acompañado de un tono calmado e informativo y subtítulos esenciales para asegurar la claridad para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una guía de bienvenida de 30 segundos para nuevos empleados, explicando la etiqueta del correo electrónico de la empresa. Utilizando un creador de vídeos tutoriales AI, este vídeo empleará plantillas y escenas nítidas y soporte de biblioteca de medios/stock para presentar la información de manera concisa. El estilo visual debe ser limpio y corporativo pero amigable, con una narración clara y directa que asegure una rápida comprensión y un estilo de audio acogedor.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo educativo de 90 segundos explorando la fascinante historia de la inteligencia artificial, dirigido a adultos en general interesados en la tecnología. Esta pieza narrativa, beneficiándose de la Creación de Vídeos Tutoriales desde Texto, utilizará avatares AI sofisticados para contar la historia, incorporando transiciones dinámicas y una voz autoritaria pero atractiva. El resultado final estará optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, asegurando una rica experiencia visual.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en vídeos tutoriales atractivos usando AI avanzada, haciendo el aprendizaje más accesible y dinámico.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido educativo. Nuestra función de texto a vídeo desde guion convertirá tus indicaciones de texto detalladas en una narrativa de vídeo comprensiva.
2
Step 2
Elige tu Avatar AI
Selecciona un avatar AI profesional para presentar tu tutorial. Este generador de vídeos con avatar AI ofrece una amplia gama de presentadores para adaptarse a tu marca y tema.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tus vídeos tutoriales con una generación de locución personalizada para guiar a tus aprendices. También puedes incorporar música de fondo, imágenes y otras ayudas visuales.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo AI
Una vez que tu tutorial esté completo, utiliza nuestras opciones flexibles de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu salida de generador de vídeo AI pulida en varios formatos, lista para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos

.

Desglosa conceptos desafiantes en vídeos educativos fáciles de entender, mejorando la comprensión para los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos tutoriales atractivos a partir de texto?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que simplifica el proceso de creación de vídeos tutoriales atractivos. Los usuarios pueden transformar indicaciones de texto directamente en vídeos AI pulidos, completos con avatares AI realistas y locuciones, haciendo que la Creación de Vídeos Tutoriales desde Texto sea increíblemente eficiente.

¿Qué tipo de avatares AI ofrece HeyGen para vídeos educativos y guías?

HeyGen ofrece una diversa selección de avatares AI realistas diseñados para mejorar tus vídeos educativos y guías. Puedes personalizar estos avatares AI para alinearlos con tu marca, asegurando una presentación profesional y consistente para todo tu material de formación.

¿Cómo empodera el creador de vídeos tutoriales AI de HeyGen la producción creativa de vídeos?

El creador de vídeos tutoriales AI de HeyGen empodera la producción creativa ofreciendo plantillas personalizables, soporte de biblioteca de medios extensiva y controles de marca como logotipos y colores. Esto permite a los usuarios crear vídeos tutoriales rápidamente mientras mantienen un alto control creativo y atractivo visual, ideal para cualquier necesidad de generador de vídeos.

¿Puede HeyGen ser utilizado para crear documentación en vídeo detallada y material de formación de manera eficiente?

Absolutamente, HeyGen es un potente software de vídeos tutoriales perfecto para producir documentación en vídeo comprensiva y material de formación. Con características como subtítulos automáticos, múltiples relaciones de aspecto y la capacidad de convertir indicaciones de texto en vídeos tutoriales dinámicos, puedes entregar instrucciones claras e impactantes de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo