Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo tutorial informativo de 60 segundos dirigido a educadores y estudiantes que están dominando nuevas habilidades de tecnología educativa, como el uso de una aplicación específica para el aula. Este vídeo debe presentar visuales limpios al estilo de grabación de pantalla con anotaciones precisas en pantalla, una voz en off profesional y calmada, y música de fondo minimalista, mejorado con los subtítulos/captions confiables de HeyGen para accesibilidad.
Diseña un dinámico vídeo promocional de 30 segundos para redes sociales para atraer a futuros estudiantes universitarios y sus familias con un vibrante recorrido virtual por el campus. Emplea tomas cinematográficas de la vida en el campus, con avatares de AI entusiastas como guías estudiantiles, ambientado con música moderna y aspiracional, asegurando el máximo alcance con el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas.
Produce un convincente vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos dirigido a donantes, exalumnos y partes interesadas de la comunidad, destacando el impacto de las recientes iniciativas educativas. Esta narrativa debe adoptar un enfoque visual al estilo documental emocional con testimonios conmovedores y visuales impactantes, apoyado por una partitura orquestal conmovedora y una voz en off persuasiva generada sin esfuerzo usando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance Educativo y la Oferta de Cursos.
Produce más vídeos educativos de alta calidad para llegar a una audiencia global y hacer crecer tu negocio de tutoría de manera eficiente.
Mejora el Compromiso y el Aprendizaje en la Tutoría.
Aprovecha la AI para crear vídeos tutoriales dinámicos que aumenten el compromiso de los estudiantes y mejoren la retención del conocimiento para mejores resultados de aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para proyectos creativos?
HeyGen ofrece una plataforma poderosa para la creación de vídeos simplificada, permitiendo a los usuarios aprovechar plantillas de vídeo personalizadas y avatares de AI para dar vida a su visión de manera rápida y profesional. Su interfaz intuitiva te ayuda a producir contenido de vídeo atractivo de manera eficiente, ya sea para vídeos de recaudación de fondos o recorridos virtuales por el campus.
¿Es HeyGen un creador de vídeos educativos efectivo para lecciones de tutoría?
Absolutamente, HeyGen sobresale como creador de vídeos educativos, perfecto para crear vídeos dinámicos de lecciones de tutoría. Utiliza avatares de AI, texto a vídeo desde guión y capacidades de generación de voz en off para ofrecer contenido educativo atractivo y consistente para cualquier aplicación de aula.
¿Qué capacidades centrales hacen de HeyGen un potente editor de vídeo AI?
HeyGen aprovecha la avanzada AI para una producción de vídeo sin fisuras, con avatares de AI realistas, texto a vídeo desde guión y robusta generación de voz en off. Estas herramientas lo convierten en un editor de vídeo AI altamente eficiente para diversas necesidades de contenido de vídeo, incluyendo vídeos tutoriales y contenido para redes sociales.
¿Puede HeyGen ayudar a las empresas a crear contenido de vídeo de marca?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca integrales, incluyendo la capacidad de añadir tu logo y personalizar colores, asegurando que todo tu contenido de vídeo se alinee con la identidad de tu marca. También puedes incluir subtítulos para accesibilidad y profesionalismo, y aprovechar una función de marca de agua para mayor protección.