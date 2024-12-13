Crea un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando un consejo rápido de marketing digital. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con un avatar de AI que entregue las instrucciones con una voz en off amigable y clara generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen. El audio debe ser brillante y alentador, haciendo que los pasos complejos parezcan simples y alcanzables para un empresario ocupado.

