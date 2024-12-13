Crea un vídeo tutorial conciso de 60 segundos que demuestre cómo configurar el reenvío de correos electrónicos. Este vídeo instructivo está dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales ocupados que son nuevos en la gestión de su presencia en línea, ofreciendo una guía visual clara y paso a paso con un estilo de audio amigable y optimista. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar instrucciones claras e incluye subtítulos para accesibilidad, haciendo que el proceso de aprendizaje sea fluido y rápido.

Generar Vídeo