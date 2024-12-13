Crea un vídeo instructivo de 1 minuto dirigido a nuevos usuarios de generadores de vídeo AI, demostrando pasos inmediatos de solución de problemas para cuestiones comunes. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con grabaciones de pantalla fáciles de seguir, acompañadas de una voz en off calmada y clara generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen. El vídeo guiará a los usuarios a través de soluciones iniciales como verificar la conexión a internet o refrescar la página, abordando directamente "Problemas Comunes con Generadores de Vídeo AI" y proporcionando "Pasos Inmediatos de Solución de Problemas" para que vuelvan a la normalidad rápidamente.

Generar Vídeo