El Mejor Creador de Vídeos de Informe de Prueba para Equipos Legales

Crea resúmenes legales claros y concisos sin esfuerzo. Genera vídeos impactantes con la función de texto a vídeo de HeyGen.

Produce un vídeo de informe de prueba de 60 segundos, diseñado para profesionales legales y bufetes de abogados, que resuma de manera concisa los resultados recientes de litigios utilizando un estilo visual profesional y basado en datos, acompañado de una locución clara y objetiva. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu informe legal en un resumen visual impactante, asegurando que todos los puntos clave estén destacados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de informe de noticias internas de 90 segundos para equipos legales corporativos, explicando un nuevo cambio regulatorio con un estilo visual atractivo y cargado de infografías, y una locución informativa y dinámica. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación pulida y mejorar la comprensión en todo el departamento.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos para nuevos empleados de una empresa de tecnología legal, demostrando las funciones principales de un sistema de informes internos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno e instructivo con un tono accesible, incorporando los avatares de IA de HeyGen para guiar a los usuarios a través del proceso y utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock para visuales relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de actualización de cliente de 45 segundos sobre un asunto legal, destinado a clientes que buscan un estado rápido del caso. El vídeo debe tener un estilo visual empático y directo, centrándose en los hitos clave con una voz tranquilizadora. Usa el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para asegurar que la actualización esté perfectamente formateada para varios canales de comunicación con el cliente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Informe de Prueba

Transforma sin esfuerzo información compleja de pruebas en informes de vídeo claros y convincentes utilizando herramientas de edición de IA intuitivas y características personalizables para contar tu historia de manera efectiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza de Nuevo
Elige entre una variedad de plantillas profesionales o comienza con un lienzo en blanco para estructurar tu vídeo de informe de prueba con precisión, asegurando una base sólida para tu contenido.
2
Step 2
Sube tus Pruebas y Material
Integra tus pruebas críticas de juicio, documentos y material relacionado subiéndolos directamente a tu proyecto, aprovechando la biblioteca de medios para una narración fluida.
3
Step 3
Añade Locuciones de IA y Texto
Mejora tu informe con locuciones de IA de sonido natural, convirtiendo tu guion en una narración convincente, y añade texto y subtítulos para resaltar información clave.
4
Step 4
Exporta tu Informe de Prueba Final
Revisa tu informe de vídeo completo y expórtalo en el aspecto óptimo para la presentación, asegurando una salida de alta calidad para tu audiencia o equipo legal.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Da Vida a las Narrativas de Casos

Crea historias visuales convincentes a partir de pruebas y documentos de juicio para presentar efectivamente tu argumento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la edición eficiente de vídeos con IA?

HeyGen agiliza la producción de vídeos a través de sus avanzadas capacidades de "IA generativa", permitiendo a los usuarios transformar "texto a vídeo desde un guion" rápidamente. Su intuitivo "editor de arrastrar y soltar" hace que todo el proceso de "edición de vídeo con IA" sea sencillo, reduciendo significativamente el tiempo de creación.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen proporciona extensas herramientas de "personalización", incluyendo una amplia gama de "plantillas" profesionales y controles de marca robustos como logotipos y colores personalizados. Los usuarios pueden fácilmente "añadir textos o gráficos" para personalizar aún más sus vídeos, asegurando contenido único e impactante.

¿Puede HeyGen generar locuciones y añadir subtítulos automáticamente?

Sí, HeyGen cuenta con un "generador de voz de IA" integrado que produce "generación de locuciones" de alta calidad para tus vídeos. Además, puede crear automáticamente "subtítulos/captions" precisos, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia.

¿HeyGen soporta funciones avanzadas de vídeo interactivo?

HeyGen permite a los usuarios crear experiencias de "vídeo interactivo" atractivas diseñadas para un mayor compromiso de la audiencia y "captura de leads". Con características como "incrustaciones HTML" y botones personalizados, puedes integrar fácilmente elementos interactivos directamente en tus vídeos para resultados dinámicos.

